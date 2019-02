Ben Arfa eist miljoenen van PSG: "Ze wilden hem breken"

Hatem Ben Arfa sleept Paris Saint-Germain voor de rechter. De middenvelder eist een schadevergoeding van zeven à acht miljoen euro van de club.

Ben Arfa eist die vergoeding, omdat hij zijn laatste vijftien maanden in Parijs geïsoleerd werd in het Parc des Princes. In september 2018 stapte de Fransman transfervrij over van PSG naar Stade Rennes, waarvoor hij op dit moment nog steeds speelt.



Ben Arfa kwam in het seizoen 2016/17 nog 32 keer in actie voor PSG, maar in de daaropvolgende jaargang deed hij geen enkele minuut mee. Omdat een groot deel van zijn inkomen uit prestatiebonussen bestond, verdiende de vijftienvoudig Frans international aanzienlijk minder in het seizoen 2017/18. Volgens zijn advocaat annex zaakwaarnemer Jean-Jacques Bertrand werd Ben Arfa bewust geïntimideerd op de werkvloer.



Bertrand stelt dat PSG het doel had om zijn cliënt 'te breken' en 'alles deed om hem de deur uit te duwen'. De grootmacht uit de Ligue 1 laat in een reactie weten de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. PSG betreurt de 'koppigheid' van Ben Arfa en diens advocaat en denkt door de rechter in het gelijk te zullen worden gesteld.



Al in september 2017 dreigde Bertrand met een rechtszaak tegen PSG vanwege de 'schandalige behandeling' van de inmiddels 31-jarige Fransman. De breuk tussen beide partijen ontstond volgens Journal du Dimanche toen Ben Arfa direct contact zocht met de emir van Qatar, de eigenaar van PSG, om zijn onvrede te uiten over het gebrek aan contact met voorzitter Nasser Al-Khelaifi.