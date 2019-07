Bemiddelaar Ronaldo: Hoe CR7 Juventus hielp om Barça en PSG af te troeven voor De Ligt

Matthijs de Ligt was als kind idolaat van Cristiano Ronaldo en nu worden ze ploeggenoten bij Juventus.

De twee grootste transfers van ' recente geschiedenis zijn allebei meer op dan naast het veld tot stand gekomen. Het was de gedenkwaardige staande ovatie van het Turijnse publiek die Cristiano Ronaldo deed besluiten naar Juventus te komen en een jaar later is juist hij degene die De Ligt het beslissende zetje heeft gegeven.

Kort na de -finale sprak Ronaldo de Oranje-verdediger even aan en dat was niet om nog even na te praten over de wedstrijd of om troost te bieden. Nee, hij was van plan om De Ligt naar Turijn te praten en is uiteindelijk geslaagd in die missie. "Eerst verstond ik hem niet", gaf De Ligt toe in gesprek met de NOS . "Ik was een beetje van slag, dus lachte ik wat, maar ik zei niks. Zo kort na de wedstrijd ben je daar niet mee bezig. Ik was teleurgesteld dat we verloren hadden en dacht alleen maar daaraan."

Ronaldo's verrassende uitnodiging maakte echter toch veel indruk op de negentienjarige verdediger. De Ligt was als kind idolaat van de Portugese superster. "Ik wilde altijd Cristiano Ronaldo zijn toen we [mijn vrienden en ik] vroeger voetbalden op de pleintjes", onthulde De Ligt in mei aan Voetbal International . "Vooral toen hij bij speelde. Mijn eerste voetbalshirt had ook zijn naam erop."

De Ligt had deze zomer diverse mooie aanbiedingen op zak, maar Ronaldo's wens om met hem te spelen heeft zeker een rol gespeeld in zijn uiteindelijke keuze voor Juventus. Natuurlijk was het niet de enige factor. Geld was ook belangrijk, zoals zo vaak het geval is als superzaakwaarnemer Mino Raiola om de hoek komt kijken.

Eerder dit jaar leek het de wens van De Ligt om voor te kiezen en de Catalanen waren extreem zeker van hun zaak, vooral ook omdat Frenkie de Jong al was overtuigd om naar Camp Nou te komen. De Ligt kreeg hetzelfde salaris aangeboden (9 miljoen euro per jaar), maar Juventus en Paris Saint-Germain waren bereid veel hoger te gaan.

Barcelona weigerde haar aanbieding te verhogen omdat de club bang was de meer ervaren spelers tegen zich in het harnas te jagen als men een tiener een van de best betaalde spelers uit de selectie zou maken. Zodoende werd het voor De Ligt een keuze tussen en Juventus. De Fransen boden een geweldig salaris, maar haakten af toen Raiola een afkoopclausule in het contract van zijn cliënt wilde opnemen omdat zulke clausules in Frankrijk verboden zijn.

Juventus had er op haar beurt geen moeite mee om hem twaalf miljoen euro per jaar te betalen en ook met kwam de ploeg er relatief snel uit, al liet een deal even op zich wachten vanwege de bankgaranties waar Marc Overmars namens Ajax op hamerde. Inmiddels is De Ligt bezig met zijn medische keuring en lijkt niets meer in de weg van een succesvol huwelijk te kunnen staan.

Terug naar de deal zelf. Waarom was Juventus zo vastberaden hem te kopen? Simpel. De club wil dolgraag de winnen en heeft in de kwartfinale tegen Ajax met eigen ogen kunnen zien hoe goed hij kan verdedigen en wat voor een leider De Ligt op negentienjarige leeftijd al is. If you can't beat him, sign him . Dat werkte met Ronaldo en nu is het La Vecchia Signora mede dankzij de Portugees weer gelukt om een reuzenslag te slaan op de transfermarkt.

Eigenlijk had Juventus hem een jaar eerder al vast willen leggen, maar toen bleef hij de Amsterdammers trouw. Dit tot grote opluchting van Ajax, dat zich deze zomer uiterst soepel heeft opgesteld zodra er een marktconform bedrag geboden werd op de international. Vijfenzeventig miljoen euro is een prachtig bedrag voor Ajax, maar de club had het harder kunnen spelen en nog meer geld kunnen vangen.

In Amsterdam heeft men echter als stelregel dat jonge spelers de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen en dan een voor alle partijen interessante stap te kunnen maken. Door zich schappelijk op te stellen laat de club zien dat Ajax de perfecte springplank kan zijn en op die manier worden nieuwe De Jong's en De Ligt's weer overtuigd om naar de Johan Cruijff ArenA te komen.

Juventus zal zich eveneens winnaar voelen in deze deal die sowieso alleen maar winnaars lijkt te kennen. De Ligt is op zijn negentiende al een vaste international van het . Bovendien leidde hij Ajax als captain naar de halve finale van de Champions League en de nationale dubbel. In dat opzicht kan 75 miljoen euro voor de Italiaanse kampioen een koopje blijken te zijn. We hebben het ten slotte over de beste verdediger van zijn generatie, die nog minimaal tien tot vijftien jaar op topniveau mee kan.

Daarmee zorgt hij direct ook voor een verjongingskuur bij Juventus, waar Andrea Barzagli deze zomer afzwaaide, Giorgio Chiellini spoedig zijn 35e verjaardag viert en de 32-jarige Leonardo Bonucci tekenen van verval toont sinds hij vorig jaar terugkeerde van . De Ligt kan zich dus moeiteloos in de basis spelen, waar hij bij Barcelona stevig had moeten knokken voor zijn plek.

Wat dat betreft zal de afkoopsom in zijn contract de fans ook niet lekker zitten, want het lijkt net alsof hij Juventus als opstapje gebruikt richting zijn gedroomde Camp Nou. Toch zal men in Turijn ook dolblij zijn dat de club erin is geslaagd de beste jonge verdediger vast te leggen. Met hem worden de kansen op de Champions League weer een stukje groter en als Barcelona dan echt aanklopt, heeft Juve altijd bemiddelaar Ronaldo nog om iets in zijn oor te fluisteren...