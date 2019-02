Beloften Achilles'29 twee maanden na 20-0 weer fors onderuit

De beloften van Achilles'29 hebben maandagavond opnieuw een opmerkelijke nederlaag geleden.

Twee maanden na een 20-0 verliespartij tegen de leeftijdsgenoten van Heracles Almelo heeft het beloftenteam van de Groesbeekse club een 12-0 nederlaag tegen Jong NAC geleden. Het is niet duidelijk wat de reden van de monsteruitslag is.



Achilles '29 deed de 20-0 nederlaag destijds af als 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden'. De club maakte ook melding van 'een heel slechte voorbereiding' en zette vraagtekens bij de gemiddelde leeftijd van de tegenstander uit Almelo. "Ongelukkige samenloop van heel slechte voorbereiding en wedstrijd zorgt voor 20-0 nederlaag voor (veel te) Jong Achilles uit tegen 'Jong' Heracles", twitterde Achilles.



Een paar maanden later hebben de beloften van Achilles '29 dus wederom een fikse nederlaag geleden. Met rust leidden de jongelingen van NAC reeds met 6-0. Na rust liep de Bredase ploeg uit tot 12-0.