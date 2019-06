'Belletje Messi heeft mogelijk gevolgen voor Neymar en Griezmann'

Een transfer van Neymar naar Barcelona lijkt met de dag waarschijnlijker te worden, zo melden onder andere El Mundo en Mundo Deportivo.

Eerstgenoemde Spaanse krant meldt zelfs dat Lionel Messi zich heeft bemoeid met de eventuele transfer van de Braziliaan, die op het punt staat om Paris Saint-Germain na twee jaar achter zich te laten.



Volgens El Mundo heeft Messi gebeld naar voorzitter Josep Maria Bartomeu met het verzoek om werk te maken van de komst van Neymar. De Argentijn heeft tussen 2013 en 2017 zeer prettig samengewerkt met de Braziliaan en hoopt op een hereniging bij . Bartomeu heeft zich vervolgens gemeld bij om een overgang van Neymar te bespreken.



De komst van Neymar heeft mogelijk gevolgen voor de toekomst van Antoine Griezmann. De selectie van Barcelona is niet erg enthousiast over de komst van de spits van . Barcelona heeft al maandenlang een persoonlijk akkoord met Griezmann, maar een officiële deal ligt nog niet op tafel, daar Barcelona eerst nog zaken moet doen met Atlético.



Barcelona wacht tot 1 juli, aangezien dan de afkoopclausule van 120 miljoen euro van Griezmann in werking treedt. Hoewel Barcelona al persoonlijk rond is met de Fransman, staan de Catalanen ervoor open om de aanvaller direct verder te transfereren naar het eveneens geïnteresseerde PSG, aldus El Mundo . In Parijs zou Griezmann ook meer kunnen verdienen dan in Camp Nou.



Volgens Mundo Deportivo heeft Neymar aan PSG en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi duidelijk gemaakt dat hij wil verkassen naar Barcelona. "Ik wil niet meer bij PSG spelen. Ik wil terug naar mijn thuis, waar ik nooit had moeten vertrekken", zo wordt Neymar geciteerd. PSG zou openstaan voor een vertrek van de dribbelaar, aangezien Al-Khelaïfi klaar is met 'sterallures' binnen de selectie. Ook trainer Thomas Tuchel zou het gedrag van Neymar beu zijn en een transfer niet dwarsbomen.