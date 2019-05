Belgische flankaanvaller ziet overstap naar Arsenal wel zitten

Leandro Trossard staat positief tegenover een mogelijke transfer naar Arsenal. Dat zegt zijn zaakwaarnemer.

Trossard is dit seizoen één van de belangrijkste spelers bij KRC Genk, de huidige koploper van België. De 24-jarige aanvoerder was twaalf keer trefzeker in 28 competitieduels en zaakwaarnemer Josy Comhair liet in november al weten dat de speler in de gaten hield. werd ook genoemd als een potentiële nieuwe club.



In gesprek met Het Nieuwsblad vertelt Comhair over de interesse in Trossard: "Er is nog met geen enkele club een akkoord, maar ik denk dat Duitsland een heel mooi land voor hem is. Via de kun je daarna een stap hoger komen, want bij Arsenal ben je meteen op het hoogste niveau. Dus ja, Arsenal zou ook een mooie optie zijn."



Genk liet Wilfred Ndidi in de zomer van 2017 naar gaan. "Als je hem voor zeventien miljoen euro verkoopt, dan kun je Leandro best voor twintig verkopen. Voor minder dan 20 miljoen euro zal je Trossard niet hebben", aldus Comhair.



Arsenal zal naar verwachting een aantal nieuwe spelers gaan halen, maar het budget van The Gunners is afhankelijk van de vraag of ze -voetbal halen. In de Premier League bezet het team van Unai Emery de vijfde plaats, met twee punten achterstand op nummer vier .



De Noord-Londenaren kunnen zich ook nog voor het kampioenenbal kwalificeren door de te winnen. Arsenal zette donderdag een flinke stap naar de eindstrijd door in het Emirates Stadium met 3-1 te verslaan. Donderdag is de tweede halve finale in Mestalla.