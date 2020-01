Belgische bondsvoorzitter neemt duidelijk stelling tegen BeNeLiga

De afgelopen tijd wordt er nadrukkelijk gesproken over de komst van een BeNeLiga.

Een aantal Nederlandse en Belgische clubs hebben vorige week groen licht gegeven voor nader onderzoek naar een gezamenlijke competitie.

Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische voetbalbond, geeft in gesprek met Het Laatste Nieuws te kennen dat hij geen voorstander van de BeNeLiga is.

"Sportief zou het een fantastische competitie zijn. Men vraagt me weleens waarom ik niet echt betrokken ben bij de BeNeLiga. Het antwoord is simpel: ik verbind me enkel voor projecten waar ik echt in geloof", zegt Bayat, die tevens algemeen directeur van Charleroi is.

"Ik geef één voorbeeld: de toewijzing van de Europese tickets. Het is onwaarschijnlijk dat we met één gezamenlijke competitie even veel deelnemers als de twee landen afzonderlijk zullen krijgen."

"Daarnaast ben ik niet overtuigd dat het hele Belgische voetbal voordeel zou halen uit dit format. En juist daarom denk ik niet dat het ervan zal komen", gaat de Belgische bondsvoorzitter verder.

Bayat is overigens wel van mening dat er iets moet veranderen. In de plannen om de Belgische Jupiler op de schop te gooien en voortaan te laten bestaan uit twintig deelnemers ziet hij echter niks.

"Dat is het slechtste wat kan gebeuren. Clubs die dit voorstel steunen, hebben amper ambitie en denken enkel aan zichzelf", zo klinkt het stellig uit de mond van Bayat.

"Wat mij betreft zou een competitie met twintig ploegen het einde van het Belgische profvoetbal betekenen. Ik wil veranderen, absoluut, maar dan wel ten goede."