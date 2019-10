'Belastingdienst profiteert flink mee van transfer Frenkie de Jong'

Het Brabants Dagblad schrijft dinsdag dat de belastingdienst circa vijftien miljoen euro aan de transfer van Frenkie de Jong heeft overgehouden.

De Jong maakte afgelopen zomer de overstap van naar , dat een bedrag van 75 miljoen euro neertelde voor de middenvelder. Niet alleen Ajax, en hebben een fors bedrag overgehouden aan de overstap van De Jong.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld bevestigde maandag op een supportersavond dat RKC een bedrag van 1,1 miljoen moest afdragen aan de belastingdienst. De Waalwijkers ontvangen in totaal 5,7 miljoen euro na de overstap van De Jong, omdat de middenvelder in de gezamenlijke jeugdopleiding met Willem II speelde. Barcelona betaalt het bedrag in drie termijnen, zo meldt de regionale krant. RKC wil het aan de belastingdienst verschuldigde bedrag ook over drie jaar uitsmeren. De Tilburgers zagen de middenvelder vervolgens naar Ajax vertrekken, maar bedongen wel een fors doorverkooppercentage.

RKC had recht op veertig procent van het doorverkooppercentage, maar moet dus ook een behoorlijk deel afdragen aan de belastingdienst. Het Brabants Dagblad becijfert dat Willem II een kleine twee miljoen aan de fiscus betaalt, terwijl Ajax ongeveer twaalf miljoen aan de belastingdienst moet afstaan. Zo houdt de fiscus totaal zo'n vijftien miljoen euro over aan de transfer van De Jong naar Barcelona.

Er is in deze situatie overigens rekening gehouden met een transfersom van 75 miljoen. Dit bedrag kan nog oplopen tot 86 miljoen, omdat er enkele bonussen afgesproken zijn bij de overstap van De Jong. Afhankelijk van het aantal wedstrijden en de prijzen die Barcelona wint, kan het bedrag nog verder oplopen.

De Jong speelde tot dusver tien officiële wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.