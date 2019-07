'Belasting van honderd procent dwarsboomt transfer van Gareth Bale'

De transfer van Gareth Bale naar Jiangsu Suning is ver weg.

Zondag schreef de BBC dat de aanvaller toch niet naar China wil laten vertrekken, na aanhoudende geruchten over een naderende deal. Volgens Marca is het misgegaan tijdens de onderhandelingen tussen Real Madrid en Jiangsu Suning.

De krant spreekt zondagavond van een 'zeer gecompliceerde' deal. Bale lijkt niet voor te komen in de plannen van Zinédine Zidane en vanwege zijn forse salaris is een vertrek voor beide partijen aantrekkelijk. Real Madrid is echter niet van plan om de Welshman gratis de deur uit te laten gaan. Jiangsu wil ondertussen niet voldoen aan de vraagprijs van Real Madrid, mede omdat de Chinese wetgeving ervoor zorgt dat de afkoopsom twee keer zo hoog uitvalt.

In China moet een belasting van honderd procent worden betaald op transfersommen boven de 45 miljoen yuan, ofwel 5,9 miljoen euro. De precieze vraagprijs van Real Madrid is niet bekend, maar ligt uiteraard boven die grens.

Eerder deze week meldde Sina Sports dat de grootmacht uit Madrid een bod van 22 miljoen euro van Jiangsu had afgewezen. Inmiddels bevinden de gesprekken tussen beide clubs zich in een impasse.

Bale is zodoende nog 'gewoon' speler van Real Madrid en wordt maandagochtend om 10.00 uur verwacht op de training. Real Madrid gaat zich voorbereiden op het toernooi om de Audi Cup, dat deze week wordt afgewerkt in de Allianz Arena in München. Dinsdag neemt Real Madrid het in de halve finale op tegen , de oude club van Bale. Naar verluidt zien the Spurs een rentree van de aanvaller wel zitten.