Belang kraker gebagatelliseerd: "Wedstrijd tegen Liverpool niet allesbeslissend"

Manchester City speelt donderdagavond in het eigen Etihad Stadium de cruciale wedstrijd tegen koploper Liverpool. Toch probeert men te relativeren.

De regerend landskampioen heeft momenteel in de Premier League een achterstand van zeven punten op de lijstaanvoerder en zal dus alle zeilen moeten bijzetten om de titelrace te blijven. Vincent Kompany erkent het belang van het onderlinge duel, maar denkt niet dat de uitkomst doorslaggevend zal zijn.

Manchester City verloor twee van zijn laatste drie competitiewedstrijden, waardoor de formatie van manager Josep Guardiola de aansluiting met Liverpool voorlopig kwijt is. The Citizens hebben op de ranglijst ook een punt minder dan Tottenham Hotspur, maar die ploeg speelde wel een wedstrijd meer. "Ik loop inmiddels al lang genoeg mee om te weten hoe belangrijk de wedstrijd van donderdag is", wordt Kompany geciteerd in de Engelse media.



"Tegelijkertijd weet ik dat het geen allesbeslissende wedstrijd is, hoe graag men dat ook wil laten doen geloven. Er kunnen zoveel dingen gebeuren in het voetbal. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat we drie zware wedstrijden zouden hebben in december?", vraagt de Belgische verdediger van Manchester City zich hardop af, refererend naar de competitienederlagen die de titelverdediger vorige maand leed tegen Chelsea, Crystal Palace en Leicester City.



"Niemand kan zeggen dat zoiets niet iedere ploeg kan overkomen, gezien de omstandigheden, met blessures en dergelijke. Om die reden is de wedstrijd tegen Liverpool geen allesbeslissende wedstrijd, hoe graag we ook willen en moeten winnen", vervolgt Kompany. "Als we spelen zoals we kunnen, ben ik vol vertrouwen, ongeacht het resultaat. Zelfs als we de wedstrijd niet winnen, zullen we dit seizoen strijden om tal van prijzen. Dat is voor onze ploeg het belangrijkste."