"Belachelijk om te suggereren dat er iemand in de buurt komt van Guardiola"

Vincent Kompany roept Manchester City op om manager Josep Guardiola zolang mogelijk voor de club te behouden.

De Belgische verdediger werkte drie seizoenen samen met de oefenmeester uit Spanje en vindt hem zonder enige twijfel de beste trainer van het moment. Kompany wil niet zeggen of hij ooit terugkeert bij , de club die hij als speler elf seizoenen diende.

"Daar denk ik niet over na", laat de routinier van weten in gesprek met Sky Sports . Kompany vindt het belangrijker dat Guardiola nog jarenlang aan the Citizens is verbonden.

"Als ik het nu voor het zeggen zou hebben bij Manchester City, dan zou ik er alles aan doen om Pep binnenboord te houden. Hij is echt de allerbeste. Het is belachelijk om zelfs maar te suggereren dat er iemand in zijn buurt komt."

Kompany kwam zondag tegen , 2-0 zege door twee doelpunten van Michel Vlap, pas voor de tweede keer dit seizoen in actie voor Anderlecht. Een hamstringblessure hield hem sinds augustus aan de kant. De thuiszege smaakt naar meer. "Het is mijn ambitie om dit project succesvol af te ronden", verduidelijkt de ex-verdediger van Manchester City.

"Daarna zien we wel wat er gebeurt. 99 procent van mijn dag gaat op aan het succesvol maken van mijn huidige werkzaamheden." Kompany begon deze jaargang als speler-trainer bij Anderlecht, maar na een dramatische start greep de clubleiding in. Franky Vercauteren is sinds oktober de hoofdtrainer, met Kompany die zich puur en alleen met het voetbal bezighoudt.

Guardiola, sinds 2016 werkzaam voor Manchester City, heeft in het Etihad Stadium een contract tot medio 2021. Er kwamen echter onlangs verhalen naar buiten in de Engelse media dat er een speciale ontsnappingclausule in zijn verbintenis was opgenomen, waardoor hij de regerend landskampioen volgend jaar al zou kunnen verlaten. Guardiola heeft al laten weten dat hier geen sprake van is. De Spanjaard in Engelse dienst staat zelfs open voor een nieuw contract in Manchester.

Op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met van vrijdag laat Guardiola zich nogmaals uit over zijn contractsituatie bij Manchester City. "Ik heb het hier ongelooflijk goed en een nieuw contract zal ik moeten verdienen."

"Het niveau is de laatste jaren omhooggeschoten en daarmee ook het verwachtingspatroon. Ik zal moeten bekijken of ik dat aankan. Het is nu tijd voor een break met de familie. We hebben de tijd om er in de toekomst nog eens goed over na te denken."