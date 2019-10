"Belachelijk dat hij niet bij Oranje zit, hij verdient het meer dan De Jong"

Youri Mulder stelt maandag vraagtekens bij het selectiebeleid van bondscoach Ronald Koeman.

De oud-aanvaller vindt het vreemd dat de bij veelvuldig scorende Wout Weghorst ontbreekt in de selectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober), terwijl Luuk de Jong wel een uitnodiging ontving van Koeman.

"Het is belachelijk dat Weghorst niet bij Oranje zit. Dat slaat nergens op", vertelt Mulder aan het Algemeen Dagblad. "Hij verdient het meer dan Luuk de Jong. De enige reden die ik kan verzinnen is dat Koeman succes heeft met een bepaalde groep. Die houd je dan bij elkaar. Het is een keuze-elftal. Ik begrijp het idee daarachter wel, maar Oranje is ook een beetje een klassement. En ik vind dat Weghorst hoger in dat algemeen klassement staat."

Pierre van Hooijdonk snapt juist wel waarom De Jong boven Weghorst staat in de pikorde van het . "Koeman wisselt niet zo veel en hij heeft zijn keuze gemaakt. Het is opportunistisch om Weghorst in een periode waarin hij belangrijke goals maakt nu in Oranje te willen hebben. Volgende maand is De Jong weer degene die scoort. Dan blijf je goochelen."

De Jong moet nog zijn draai vinden bij , zoals zondagavond bleek in de uitwedstrijd tegen Sevilla (4-0 nederlaag.) De voormalig 'er faalde enkele keren in kansrijke positie. Van Hooijdonk maakt zich echter geen zorgen over de Oranje-international. "Het gaat om specifieke kwaliteiten. Wat heb je nodig voor plan-B? Als je lange ballen gaat spelen, moet je voorin niet je kopduels verliezen. Dat aspect beheerst De Jong beter. Ik vind hem een betere kopper dan Weghorst."

Mulder deelt de mening van Van Hooijdonk dat De Jong over bepaalde kwaliteiten beschikt als aanvalsleider. "Ik vind hem een fantastische speler. Gisteren tegen vond ik hem ook goed, al maakte hij geen goals", aldus de analist, die echter ook problemen voorziet voor de aanvaller van Sevilla. "Stel dat De Jong bij Sevilla op de bank komt, dan moet Koeman straks wel. Misschien laat hij het zo ontstaan en pakt-ie dan toch Weghorst. Hij hoeft nu niet te forceren. Koeman is een slimme coach. Hij denkt vooruit."