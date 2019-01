Bel Hassani werd 'gestraft': "Je voelt je geen profvoetballer meer"

Iliass Bel Hassani maakte zaterdag bijna een uur vol.

De aanvallende middenvelder deed met FC Groningen mee tegen Heracles Almelo (3-0) en wordt verhuurd door AZ. Voor die club kwam Bel Hassani dit seizoen enkel mee in het Europa League-tweeluik met Kairat Almaty.

De 26-jarige Bel Hassani diende mee te trainen en spelen met de beloften en baalde daar stevig van. "Ik kon naar Portugal, maar dat was een verhuur voor hetzelfde salaris. Daar zat ik niet op te wachten. En daarvoor ben ik gestraft. Je voelt je geen profvoetballer meer", aldus de linkspoot voor de camera van FOX Sports .



Bel Hassani brak in het profvoetbal door bij Sparta Rotterdam en via Heracles kwam hij in de zomer van 2016 bij AZ terecht. Hij kon naar Turkije, maar koos 'vol vertrouwen' voor AZ. Hij kreeg later spijt van zijn keuze voor de club uit Alkmaar. "Hoe ze met me zijn omgegaan en hoe ze mij links hebben laten liggen... Dat was zonde."



Aan zijn instelling heeft het nooit gelegen, zweert Bel Hassani: "En ik heb nooit ruzie gemaakt met de trainer, dus ze hebben me nooit kunnen pakken op iets wat ik niet goed deed. Op een gegeven moment ben ik teruggezet naar Jong AZ, terwijl ik goed trainde en twee keer goed ben ingevallen in de Europa League." Bel Hassani ligt bij AZ nog tot medio 2021 vast.