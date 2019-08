Bekritiseerde Zoet onder druk: "Als Unnerstall fit is, ontstaat open strijd"

De analisten van FOX Sports zijn het erover eens dat Jeroen Zoet de laatste weken geen goede indruk achterlaat.

Kees Kwakman zegt in het programma Voetbalpraat dat Lars Unnerstall een goede kans zou hebben om de doelman van uit de basis te spelen, ware het niet dat de Duitse goalie voorlopig nog aan de kant staat met een knieblessure.

"Ik denk dat als Unnerstall fit was geweest, het een open strijd was geweest in de voorbereiding", zegt Kwakman, die niet denkt dat Zoet door trainer Mark van Bommel direct uit de basis wordt gezet als Unnerstall terug is.

"Zoet heeft natuurlijk wel wat krediet opgebouwd, hij was ook nog aanvoerder in de wedstrijd tegen (0-2 verlies, red.). Het is niet zo dat hij er meteen uitgaat."

Mark van Rijswijk is van mening dat Zoet geen hele grote fouten maakt. "Het makkelijkst is als je een keeper hebt die gewoon vijf blunders maakt", zegt de commentator.

"Dan zeg je op een gegeven moment: 'Dit kan niet meer.' Kenneth Vermeer had zo'n periode, dat was duidelijk. Maar bij die bal van Daley Blind tegen (in de Johan Cruijff Schaal, red.) hadden we allemaal het gevoel: 'Die had Zoet kunnen hebben.' Dat was ook zo bij die eerste van FC Basel gisteren."

Lees beneden verder

"Zijn enige grote fout is denk ik geweest bij die kopbal van Basel in Eindhoven, maar ook daar zit een verklaring in met Michal Sadílek die aan de verkeerde kant van de paal staat", vindt Van Rijswijk.

Oud-voetballer Kwakman vindt dat ook het doelpunt van Blind afgelopen zaterdag Zoet aan te rekenen is. "Je mag verwachten dat de keeper van PSV die bal van Blind heeft, ik vind dat een fout. Zoet heeft bewezen dat hij een goede doelman is, maar hij zakt helemaal door zijn knieën bij die goal."

Eerder deze week sprak Zoet zelf ook over zijn prestaties, maar hij vindt het te ver gaan om van een vormcrisis te spreken. "Dat is overdreven. Feit is wel dat ik beter moet, daar doe ik ook alles aan", aldus de goalie voor de camera van Voetbal International.