Bekerfinale Willem II in zicht: "Frenkie gaat gewoon neer, haha"

Willem II staat zondag voor het eerst sinds 2005 in de finale van de KNVB Beker. Frank Evenblij blikt vooruit.

De televisiemaker is al jaren supporter van en hij denkt dat de zege van bij gunstig is voor zijn favoriete ploeg. Drie dagen na de bekerfinale is de return in Amsterdam. "Ik was dan ook niet ontevreden met de 0-1 van Ajax tegen Spurs. Daardoor doet de return van woensdag er nog toe", vertelt Evenblij in het Algemeen Dagblad.



Evenblij gunt Ajax een finaleplaats in de . "Maar mijn allereerste belang is Willem II." In het programma Peptalk op Ziggo Sport vroeg de Hagenaar onlangs aan Freek Heerkens en Jordens Peters of ze tegen Ajax 'met de handrem erop wilden spelen', in het belang van het Nederlandse voetbal. "Moet je in de bekerfinale wel een overtreding op Frenkie de Jong maken als hij een paar dagen later tegen Spurs speelt? Maar die jongens gaan zich niet inhouden, hoor. Frenkie gaat gewoon neer, haha."



Willem II verloor in 2005 de eindstrijd met 4-0 van . De andere twee finales die de Tricolores speelden, in 1944 en 1963, werden wel gewonnen. Ajax stond voor het laatst in de finale in 2014, toen voor een grote verrassing zorgde (5-1). De Amsterdammers tilden de dennenappel in 2010 voor het laatst omhoog, na een dubbele finale tegen .