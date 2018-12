Bekerduel Heerenveen op losse schroeven door show Youp van 't Hek

Het is nog maar de vraag of de bekerwedstrijd tussen ODIN'59 en sc Heerenveen woensdagavond doorgang kan vinden.

Vorige maand kreeg de amateurclub toestemming van Telstar en van het gemeentebestuur van Velsen om het duel af te werken in het stadion van Telstar, maar inmiddels zijn er logistieke problemen ontstaan rondom het stadion in Velsen-Zuid.



Iets verderop, in de Stadsschouwburg Velsen, zal cabaretier Youp van 't Hek tegelijkertijd namelijk optreden. Die show is, net als het duel tussen ODIN en Heerenveen, volledig uitverkocht. Daardoor zouden parkeerproblemen kunnen ontstaan rond het theater en het stadion. De gemeente heeft maatregelen genomen om die te voorkomen, maar burgemeester Frank Dales dreigt volgens het Noordhollands Dagblad met een verbod op de wedstrijd als Telstar niet voor dinsdagmiddag 14.00 uur zwart op wit verkeersregelaars heeft toegezegd.



"Op dit moment wacht de gemeente nog op de garantie van Telstar over de inzet van de verkeersregelaars", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Dit is een voorwaarde voor het laten spelen van de wedstrijd. Mocht deze garantie niet komen, dan verbiedt de burgemeester mogelijk de wedstrijd." Het is geen optie om de wedstrijd in het stadion van ODIN zelf te spelen, omdat de lichtinstallatie van de club uit Heemskerk niet toereikend is.



De gemeente, de schouwburg en de voetbalclub hebben inmiddels al opgeroepen om met ander vervoer te komen dan met de auto. ''Het is nu niet de temperatuur waarop mensen de fiets pakken, maar de bushalte Stadsschouwburg is gelukkig dichtbij en er is een goede ov-aansluiting", aldus de woordvoerder van de gemeente. "Wie echt met de auto wil komen, moet ruim op tijd komen."