'Behoorlijk pissige' Henk Fraser kondigt gesprek aan met Mohamed Rayhi

Henk Fraser is na de 2-0 nederlaag van Sparta Rotterdam op bezoek bij FC Groningen boos op Mohamed Rayhi.

Laatstgenoemde probeerde aan het begin van de tweede helft een strafschop op te eisen, terwijl Bryan Smeets door Fraser was aangewezen als eerste strafschoppennemer van Sparta.

Smeets ging uiteindelijk toch achter de bal staan, maar zijn zwakke inzet werd gekeerd door Sergio Padt. Fraser baalt van de actie van Rayhi, omdat de lijst met penaltynemers 'heel duidelijk in de kleedkamer van Sparta hangt'. "Dus wat dat betreft ben ik behoorlijk pissig", vertelt de Sparta-trainer tegenover FOX Sports . "Ook al haal je iemand daarmee maar voor één of twee procent uit z'n concentratie: dit is heel erg storend. Dat zal hij van mij nog wel te horen krijgen."

"Of dat nu wel of niet de reden is dat Bryan mist, is voor mij niet eens relevant. Dit mag gewoon niet voorkomen. Nu sta ik daar als een idioot te schreeuwen", vervolgt Fraser, die Rayhi bal bij de strafschop in woord en gebaar duidelijk probeerde te maken dat hij de moest afgeven aan Smeets.

"Of hij heeft niet goed opgelet, of zijn ego is iets te groot. Als iemand niet lekker in de wedstrijd zit, dan kun je in overleg de penalty door iemand anders laten nemen. Maar je kan niet zomaar de bal pakken."

Smeets zelf ontkent overigens dat Rayhi een afleidende factor was bij zijn misser vanaf elf meter. "Ja, ik schiet de bal er in niet in, hè. Zo simpel is het. Die bal moet er gewoon in, ik denk dat het dan een heel andere wedstrijd was geworden", baalt de middenvelder van Sparta.