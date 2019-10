Begrip voor getergde Kluivert: "Hij is boos en ik vind dat niet zo erg"

Justin Kluivert werd dinsdagavond in het duel tussen Jong Noorwegen en Jong Oranje (0-4) voor de tweede keer op rij naar de kant gehaald.

De twintigjarige aanvaller van verliet zichtbaar geïrriteerd het veld en gaf na afloop toe dat de wissel van bondscoach Erwin van de Looi hem dwarszat. Kees Kwakman kan wel begrip opbrengen voor de reactie van Kluivert, zo zegt hij bij Voetbalpraat van FOX Sports.

"Je kan denken: ik laat Kluivert even staan, want hij heeft het moeilijk. Ik haal Stengs eruit, want die weet dat deze wissel niks betekent. Die wedstrijd was klaar. Misschien kan ik Stengs een beetje sparen, op dat kunstgras..."

"Aan de andere kant: Gakpo viel eerder tegen Jong Portugal goed in. Kluivert moet er niet zoveel van maken. Hij is boos en ik vind dat niet zo erg", stelt Kwakman. In het met 4-2 gewonnen duel met Jong Portugal moest Kluivert ook het veld verlaten voor Cody Gakpo.

"Misschien belt Justin straks met Patrick en dan zegt hij als vaderlijk figuur: 'Dit hoort erbij, jongen. Ik vond je ook niet zo goed spelen'. Ik vind het juist wel leuk als jongens een beetje reageren als ze gewisseld worden", gaat de analist verder.

"Je hoeft niet die hele dug-out door midden te schoppen, maar dat ze het erg vinden. Hoe hij het in dat interview zei: 'Kom op nou, man'", besluit Kwakman zijn relaas.

"Natuurlijk denk je van: kom op nou. Maar daarna moet je ook gelijk switchen en er gewoon normaal mee omgaan. Als een professional. Dat ben ik, net als iedereen hier", erkende Kluivert in gesprek met FOX Sports.

"Natuurlijk wil je niet gewisseld worden. Je wil gewoon spelen, het liefst zo lang mogelijk. Als je twee keer wordt gewisseld, dan knaagt dat wel aan je. Maar daar moet je gewoon mee omgaan."