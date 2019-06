'Begeerde Dusan Tadic krijgt mega-aanbieding van 42 miljoen euro'

Dusan Tadic was in zijn eerste seizoen bij een van de absolute uitblinkers, met zijn optreden in het Santiago Bernabéu tegen als het hoogtepunt. De Serviër heeft zich dan ook in de kijker gespeeld van een aantal clubs en zijn naam werd in de afgelopen maanden gelinkt aan onder meer Real Madrid en . Tadic zou deze zomer echter ook voor een andere route kunnen kiezen, daar hij naar verluidt een mega-aanbieding uit China op zak heeft.

Hebei China Fortuna probeerde in de winter al om de dertigjarige Tadic naar het Verre Oosten te halen, maar kreeg toen nul op het rekest van de aanvaller. "Het klopt dat ik een aanbieding heb gekregen uit China, maar om goed te kunnen spelen moet ik ook gelukkig zijn", bevestigde hij in maart van dit jaar tegenover Mozzart Sport . Datzelfde Servische medium meldt zaterdag dat Tadic nog altijd op de radar staat in China, al gaat het nu wel om een andere club dan Hebei.



Dalian Yifang zou namelijk bereid zijn om ver te gaan voor de komst van de 64-voudig international van Servië. De werkgever van onder meer Yannick Ferreira Carrasco en Marek Hamsík heeft Tadic een contract voorgelegd waarmee hij in de komende drie jaar maar liefst 42 miljoen euro kan gaan verdienen. Of Ajax bereid is om mee te werken aan een vertrek van een van zijn belangrijkste krachten is overigens maar de vraag.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars hoopt Tadic deze zomer aan boord te kunnen houden en vraagt hoe dan ook om een forse transfersom. Hebei bood in de winter 25 miljoen en de verwachting is dat er deze zomer een hoger bedrag op tafel zal moeten komen. en hebben in de afgelopen weken overigens naar verluidt eveneens contact opgenomen met Tadic' zaakwaarnemer, maar hun aanbiedingen zullen niet in de buurt zijn gekomen bij die van Dalian.