Begeerde Alex Sandro tekent nieuw langdurig contract bij Juventus

Alex Sandro blijft langer bij Juventus. De Braziliaanse vleugelverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023.

De vorige verbintenis van de ex-speler van onder meer FC Porto liep af in de zomer van 2020. Manchester United had de back naar verluidt lange tijd op het oog, maar kan zijn komst nu wel vergeten.



Alex Sandro maakte in de zomer van 2015 voor circa 26 miljoen euro de overstap van Porto naar la Vecchia Signora . In zijn eerste drie seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Italiaanse grootmacht en ook dit seizoen doet trainer Massimiliano Allegri regelmatig een beroep op hem.



In de groepsfase van de Champions League kwam hij alle zes de wedstrijden in actie, terwijl hij dit seizoen in de Serie A tot veertien optredens kwam. In totaal speelde de Braziliaans international 134 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en achttien assists afleverde.



In Turijn speelde hij zich in de kijker bij verschillende Europese topclubs. Zo werd hij in de Engelse tabloids nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Manchester United en Chelsea. Zover zal het voorlopig niet komen, want door zijn nieuwe verbintenis ligt hij de komende vierenhalf jaar vast bij Juventus.