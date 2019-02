Beenhakker tipt Ten Hag: "Moet je wel de ballen voor hebben"

Ajax zit in een lastige fase en Leo Beenhakker vindt dat er juist dan een belangrijke taak is weggelegd voor trainer Erik ten Hag.

"Managen is vijftig procent van het vak", zegt hij in het Algemeen Dagblad. Ajax won na de won na de winterstop in de Eredivisie alleen van VVV-Venlo en liet punten liggen tegen sc Heerenveen (4-4), Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0). Woensdagavond wacht het duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De confrontatie met de Spaanse grootmacht lijkt dan ook niet op het goede moment te komen voor de Amsterdammers.



Ajax maakte in de eerste seizoenshelft in Europa een uitstekende indruk, terwijl bij Real Madrid in de Spaanse competitie nederlaag op nederlaag volgde. Waar de Spanjaarden de boel weer op de rails lijken te hebben, zijn de Amsterdammers hard op zoek naar de vorm van voor de winterstop. Beenhakker zag Ajax zaterdagavond stuntelen in Almelo. "Dan denk je: 'Het is zonde van de reiskosten, straks naar Madrid.' Maar de eerste helft van het seizoen vond ik het fantastisch wat Ajax liet zien in dit soort grote wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Bayern München."



De oud-trainer van onder meer Ajax en Real Madrid ziet wat er mis is bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Ik zie elf spelers op het veld staan. Snap je wat ik daarmee bedoel? Elf spelers, niet één team. Geen cohesie, geen klik", aldus Beenhakker, die vindt dat Ten Hag een belangrijke rol heeft in het 'managen van de kleedkamer'. "Want jij gelooft toch niet dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic ineens niet meer kunnen voetballen?' Gek genoeg is het óók weer een voordeel dat Ajax nu tegen één van de beste ploegen van de wereld speelt'', aldus Don Leo . "Ik bedoel: er komt nu zoveel uitdaging van buitenaf. Zoveel inspiratie van 'de andere kant' uit Madrid. Dat kan ook een moment zijn dat de rijen weer gesloten worden. Dat is ook het ongrijpbare en mooie van topsport. Het kan op elk moment weer omslaan. Daarom komen de mensen ook altijd massaal weer naar het stadion toe."



Beenhakker denkt dat een drastische ingreep wat betreft de opstelling het tij mogelijk kan doen keren. "In algemene zin kan dat natuurlijk wel helpen om de verhoudingen eens even op scherp te zetten. En om een negatieve spiraal te doorbreken. Kijk maar naar Real. Daar zegt die trainer Santiago Solari gewoon tegen Bale, Marcelo en Isco: komen jullie maar eens even naast mij op het bankie zitten. Moet je wel de ballen voor hebben. Want je weet dat het gelazer kan opleveren als het niet goed uitpakt."