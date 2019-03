Been tipt Feyenoord: "Ik denk dat die stap niet zo groot is voor hem"

Mario Been vindt net als Rafael van der Vaart dat Jerdy Schouten al klaar is voor een stap hogerop.

Schouten is bezig aan een sterk seizoen bij en hij werd onlangs de hemel ingeprezen door Van der Vaart. De oud-international zei bij Studio Voetbal dat ' of ' hem een vijfjarig contract zou moeten geven, om hem vervolgens verder te laten rijpen bij Excelsior.



"Een heerlijke speler. Hij weet altijd wat er gebeurt, zit overal tussen, zoekt altijd de voetballende oplossing, heeft een goede bouw, loopt rechtop. Als ik Ajax of was zou ik hem een vijfjarig contract geven en dan nog een jaar uitlenen aan Excelsior", aldus Van der Vaart begin februari.



Been is van mening dat Schouten genoeg kwaliteit heeft om mee te kunnen bij Feyenoord, maar vraagt hij zich af of de 22-jarige middenvelder om kan gaan met de druk. "Kan hij daartegen? Voetbaltechnisch gezien moeten we ook Feyenoord niet te hoog inschalen", aldus Been bij FC Rijnmond. "Ik denk dat die stap niet zo groot is voor hem."



Ook Geert den Ouden is overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Schouten. "Als ik naar hem zit te kijken, zie ik hem zo weinig fout doen. Hij heeft rust in zijn spel, vooral als middenvelder is dat cruciaal. Of hij nu tegen Ajax of speelt: op het moment dat hij onder druk komt te staan, blijft hij rustig. Natuurlijk maakt hij wel eens een foutje, maar echt niet veel."



In tegenstelling tot Been denkt Den Ouden dat de stap naar Feyenoord vooralsnog te groot is voor Schouten. "Of hij dan gelijk naar Feyenoord kan? We hebben heel veel spelers gezien die van Utrecht, Heerenveen de overstap maakten naar Feyenoord en die dat allemaal niet hebben waargemaakt", aldus de oud-speler van onder meer Excelsior.