Been kritisch op Vermeer: "Deze bal is houdbaar"

Feyenoord moest tegen sc Heerenveen genoegen nemen met een punt (1-1). Volgens Mario Been had de tegentreffer voorkomen kunnen worden.

nam in het Abe Lenstra Stadion de leiding door een rake strafschop van Steven Berghuis, maar in de slotfase maakte Ibrahim Dresevic 1-1. Zijn afstandsknal verdween achter Kenneth Vermeer in het Rotterdamse doel. "Normaal krijg je een boete als je van die afstand op doel schiet, want normaal vang je zo'n bal", reageert Been op FOX Sports.

Volgens de voormalige Feyenoord-coach had de bal er nooit in mogen gaan. "De bal zal ongetwijfeld een gekke zwabber hebben gemaakt en natuurlijk moet er meer druk zijn op de bal, maar ik denk dat deze bal houdbaar is."

Been erkent dat Dresevic bovendien in alle vrijheid op doel kon schieten. "Er moet natuurlijk iemand zijn die druk heeft op de bal, maar van die afstand moet die bal houdbaar zijn. Het is ook niet echt een streep."

"Natuurlijk zit er een zwabber aan de bal en natuurlijk moet er druk op de bal zijn, maar volgens mij staat hij (Vermeer, red.) iets te ver naar voren en verwacht hij de bal niet. Hij is eigenlijk een beetje verrast."

Door het gelijkspel wacht de ploeg van Jaap Stam nog op de eerste competitiezege van het seizoen. Vorige week werd tegen Sparta nog net een punt gepakt (2-2). Volgend weekend komt op bezoek, maar eerst is donderdag de -return tegen Dinamo Tbilisi.