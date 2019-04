Been: "Feyenoord heeft hem gehaald om de publieke opinie stil te houden"

Jordy Clasie speelt dit seizoen weer in het shirt van Feyenoord, maar volgens Mario Been niet vanwege zijn kwaliteiten als voetballer.

De voormalig trainer van de Rotterdammers zegt in het praatprogramma Rondo van Ziggo Sportdat er een andere reden voor de huurdeal met is. "Clasie is gehaald om de publieke opinie stil te houden", zo stelt de momenteel clubloze oefenmeester.

" deed niet al teveel aankopen. Ze haalden hem omdat hij het bij Feyenoord fantastisch heeft gedaan, maar het is niet meer de Clasie van drie á vier jaar geleden. Hij had ook een paar blessures. Dan gaat het hard", aldus Been, die tussen 2009 en 2011 als trainer verbonden was aan de huidige nummer drie van de .



Clasie werd onlangs tegen voortijdig naar de kant gehaald en liet trainer Giovanni van Bronckhorst duidelijk merken dat hij het niet eens was met de wissel: "Hij heeft toegegeven dat hij het niet had moeten doen, maar het is ook een stukje frustratie. Dat hoort ook bij voetbal", benadrukt Been. "Om hem nou het tweede aanvoerderschap af te nemen gaat mij wat ver. Hij krijgt een boete en daar is het voor mij wel klaar mee."



De door Feyenoord opgeleide middenvelder tekende medio 2015 een vijfjarig contract bij Southampton. Een vaste waarde op het middenveld van de Engelsen werd hij echter nooit. The Saintsleenden hem eerder uit aan , waarna Clasie afgelopen zomer terugkeerde in Rotterdam. Voor Feyenoord speelde hij dit seizoen totaal 37 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 3 assists.