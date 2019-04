Beelden van curieus moment tijdens Leeds United - Aston Villa gaan viral

Beelden van een uiterst curieus moment tijdens de wedstrijd gaan momenteel viral op social media. Mateusz Klich besloot 'gewoon' door te spelen, nadat de bal uitgespeeld leek te worden. Nadat de Poolse middenvelder scoorde, ontstond er een flink opstootje, waarvoor Anwar El Ghazi een rode kaart kreeg.



Tyler Roberts leek de bal na 72 minuten uit te spelen, nadat spelers van Aston Villa erop aandrongen om het spel stil te leggen omdat Jonathan Kodjia op de grond lag. Het leer ging echter niet uit, maar belandde in de voeten van Klich. De voormalig middenvelder van onder meer , en leek niet op de hoogte van de intenties van Roberts, pikte de bal op, dribbelde het strafschopgebied in en schoot in de verre hoek raak. Direct nadat Klich raak had geschoten, werd hij belaagd door spelers van Aston Villa.



The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

