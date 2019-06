Bedrijvig Sevilla wil eisen van Hakim Ziyech en Ajax inwilligen

Luuk de Jong is naar verluidt niet de enige speler die Sevilla wil weghalen uit de Eredivisie.

Volgens De Telegraaf maakt de club uit LaLiga serieus werk van de komst van Hakim Ziyech. heeft 'de beste papieren' om de buitenspeler over te nemen en zou bereid zijn om de minimaal vastgestelde transfersom van dertig miljoen euro over te maken naar .

Sevilla is eveneens bereid om de persoonlijke eisen van Ziyech in te willigen, zo klinkt het. Van een akkoord tussen de club en creatieveling is echter nog geen sprake. Ziyech is momenteel met Marokko actief op de Afrika Cup en wil pas na het toernooi een besluit nemen over zijn toekomst. Afgelopen zomer leek hij nog op weg naar , maar besloot hij toch in Amsterdam te blijven nadat de Italianen na twee pogingen niets meer van zich lieten horen.



De contacten tussen Ajax en Sevilla zijn in ieder geval warm, want eerder deze week bewandelde Quincy Promes de omgekeerde weg. Voor 15,2 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 17,2 miljoen euro, werd de aanvaller van Oranje vastgelegd door Ajax. Ziyech heeft altijd aangegeven dat het totaalplaatje moet kloppen, als hij vertrekt bij Ajax. De linkspoot heeft een contract tot de zomer van 2021 in de Johan Cruijff ArenA.



Ajax lijkt vanwege de vermeende vastgelegde afkoopsom machteloos te staan, als Sevilla inderdaad dertig miljoen euro biedt. Het lijkt geen hoog bedrag, na het ijzersterke seizoen dat Ziyech heeft doorgemaakt. Na het winnen van de dubbel en het bereiken van de halve finale van de werd de aanvaller verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax. Hij werd samen met ploeggenoot Dusan Tadic de 'assistkoning' van de , door dertien doelpunten voor te bereiden. Zelf kwam hij zestien keer tot scoren.

