Bedrieger zette shirt Ziyech op eBay: "Hij heeft het shirt meegenomen"

Een jonge veldbestormer kreeg in de Champions League-wedstrijd tussen Lille en Ajax een knuffel kreeg Hakim Ziyech.

Na afloop van de wedstrijd krijgt ook het shirt van de voetballer en leek dat alweer te koop hebben gezet op eBay. Volgens de aanbieder ging het om het wedstrijdgedragen shirt. Inmiddels is de advertentie van eBay verwijderd en de jongen verzekert nu dat hij het shirt nooit te koop heeft aangeboden.

De elfjarige Yassine verzekert dat hij het shirt zelfs nooit heeft ontvangen. "Ik kon niet terug om het shirt te krijgen, want ik had haast. Mijn moeder wachtte op mij en door de verkeersdrukte moesten we snel weg", laat Yassine in gesprek met Almarssadpro weten. "Iemand anders deed zich voor als mijn vader en heeft het shirt meegenomen."

Het groene -shirt dat Ziyech in droeg, waarop de witte kalk van de zijlijn nog zichtbaar was, moest minimaal 200 euro opbrengen, want dat was het openingsbod van de ingestelde veiling. Geïnteresseerden die geen risico wilden lopen, konden het shirt ook direct voor 700 euro overnemen.

Het moment tijdens de uitwedstrijd van tegen Lille ging de wereld over. In de tweede helft bestormde de jonge fan het veld, waarna een omhelzing met Ziyech volgde. De spelmaker van Ajax beloofde het jongetje om na afloop zijn shirt te geven. Voor de camera van Veronica verklaarde Ziyech dat hij het shirt uiteindelijk aan diens vader had gegeven, omdat hij het jongetje niet meer kon vinden.

"Natuurlijk kijk je weleens televisie en je ziet weleens hoe het eraan toegaat, dat gaat soms zo", zei Ziyech. "Het is een kleine jongen, die zijn idool ziet en dat kan op een normale manier. Ik zei dat hij mijn shirt kreeg na de wedstrijd. Ik ben er naartoe gelopen, maar ik zag hem niet en heb het shirt aan zijn vader gegeven. Laat ik vooropstellen dat ik me vereerd voel."