Beckham voegt zich bij oud-ploeggenoten als eigenaar van ambitieuze club

Na Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes en Nicky Butt heeft ook David Beckham besloten te investeren in Salford City.

De Engelse club communiceert via de officiële kanalen dat de oud-middenvelder tien procent van de aandelen in de club heeft overgenomen. “Ik ben trots dat ik mag toetreden tot de huidige groep eigenaren”, laat Beckham weten op de website van Salford City.

Butt, Giggs, Scholes en de gebroeders Neville namen de club vijf jaar geleden over. Afgelopen jaren werd ook Peter Lim toegevoegd aan de groep eigenaren. De steenrijke zakenman uit Singapore, die tevens eigenaar is van Valencia, heeft veertig procent van de aandelen in Salford City in handen. De andere zestig procent is in handen van de zes oud-spelers van Manchester United, ook wel bekend als the Class of 92 .



“Dit is een hele speciale club met een speciale groep mensen. Mijn eerste jaren in Manchester heb ik doorgebracht in Salford. Het is een geweldig gevoel dat ik me nu bij de jongens heb kunnen voegen als mede-eigenaar van deze club”, stelt Beckham. Sinds de komst van the Class of 92 is Salford City drie keer gepromoveerd in vier jaar, waardoor de club momenteel in de National League speelt. Op het vijfde niveau van het Engelse voetbal bezet Salford momenteel de derde plaats.



Het is geen geheim dat Salford dolgraag wil promoveren naar de Football League, waarvan men nog één promotie verwijderd is. “We wilden Beckham al een tijd binnenhalen en nu was het juiste moment om dat te doen. Dit is een nieuw hoofdstuk in de geweldige reis die we met deze club doormaken”, laat the Class of 92 weten in een gezamenlijk statement op de website van Salford City. Beckham is tevens mede-eigenaar van Inter Miami, dat vanaf 2020 zal deelnemen aan de Major League Soccer.