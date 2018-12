BBC roept Salah uit tot Afrikaans Voetballer van het Jaar

Mohamed Salah is door (de bezoekers van) de BBC voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar.

De aanvaller van Liverpool en de nationale ploeg van Egypte bleef Sadio Mané, Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly en Thomas Partey in de verkiezing voor.



De BBC maakte in november de kandidatenlijst bekend en uiteindelijk moesten voetbalfans middels een online poll uitmaken wie de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. De meeste stemmen zijn dus naar Salah gegaan. Hakim Ziyech van Ajax en Marokko was niet geselecteerd; de middenvelder maakt overigens ook geen kans meer op de officiële Afrikaans Voetballer van het Jaar-award, die op 8 januari wordt uitgereikt door de Afrikaanse voetbalbond CAF.



Salah bereikte vorig seizoen de finale van de Champions League met Liverpool en is opnieuw bezig aan een prima voetbaljaargang. Salah was dit seizoen in 23 officiële duels voor the Reds goed voor 13 doelpunten en 5 assists. Voor zijn land staat de teller inmiddels op 39 treffers in 62 wedstrijden.



"Het is een geweldig gevoel om opnieuw te winnen. Ik ben blij en wil de prijs ook volgend seizoen winnen", zo reageert Salah op de website van de BBC . "Het doel voor 2019 is om iets te winnen met de club, dus iedereen kijkt daar erg naar uit. Ik probeer mezelf iedere dag te motiveren om het team te helpen om iets te winnen."