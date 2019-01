BBC: Recordtransfer van 39 miljoen euro lonkt voor Marko Arnautovic

Marko Arnautovic is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als speler van West Ham United.

Zowel de BBC als Sky Sports meldt woensdagavond namelijk dat de Londense club een bod van 39 miljoen van een nog onbekende Chinese club heeft ontvangen op de Oostenrijkse aanvaller.

Een vertrek van Arnautovic zou een hard gelag betekenen voor West Ham. De 29-jarige Oostenrijker is een van de smaakmakers bij de huidige nummer tien van de Premier League en was dit seizoen in vijftien competitieduels al goed voor zeven doelpunten en twee assists. Manager Manuel Pellegrini heeft bij West Ham voorin de keuze uit spelers als Andy Carroll, Lucas Pérez en Javier Hernández, maar Arnautovic is in principe de aanvalsleider van de Chileen.



West Ham is naar verluidt dan ook niet voornemens mee te werken aan een winters vertrek van de ex-speler van onder meer FC Twente: Sky Sports meldt dat het bod direct naar de prullenmand is verwezen. Arnautovic heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij the Hammers , die de spits tweeënhalf jaar geleden voor circa 22 miljoen euro wegplukte bij Stoke City. Hij speelde sindsdien 52 officiële wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 19 doelpunten en 10 assists wist aan te tekenen.



West Ham ontving overigens nooit meer dan 30 miljoen euro voor de verkoop van een speler: Dimitri Payet geldt met een transfersom van 29,3 miljoen euro nog altijd als de duurste uitgaande speler ooit in de clubhistorie. De Franse middenvelder veriet West Ham in januari 2017 voor dat bedrag voor een dienstverband bij Olympique Marseille.