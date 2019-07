BBC: Emery zet streep door komst Hakim Ziyech

Hakim Ziyech gaat deze zomer niet naar Arsenal verkassen, zo verzekert journalist David Ornstein van de BBC.

De middenvelder van werd de voorbije maanden aan diverse clubs gelinkt, waaronder The Gunners . Ornstein meldt bij de podcast van Arseblog dat andere spelers in het vizier heeft.



De Londenaren hebben Ziyech uitvoerig onder de loep genomen en zouden tot de conclusie gekomen zijn dat de Marokkaans international niet de juiste aankoop zou zijn. Manager Unai Emery zou zijn zinnen hebben gezet op andere doelwitten en een streep door de naam van de 26-jarige spelmaker van Ajax hebben gezet.



Ziyech was de afgelopen tijd actief op de Afrika Cup met de nationale ploeg van Marokko. Na de uitschakeling tegen Benin geniet de middenvelder van een vakantie. Mogelijk gaat de spelmaker alsnog een uitgaande transfer realiseren deze zomer, daar onder meer denkt aan de komst van de creatieveling.



Diverse Spaanse media hadden daarnaast, net als De Telegraaf , gemeld dat de beste papieren had om Ziyech in te lijven. Technisch directeur Monchi is al jarenlang gecharmeerd van de Ajacied. Sevilla hoeft volgens het Algemeen Dagblad echter niet te rekenen op Ziyech, aangezien hij zich naar verluidt op een club van een ander kaliber richt.