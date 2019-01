Bazoer wil Labyad achterna: "Moet mezelf weer op de kaart zetten"

Riechedly Bazoer is na een mislukt avontuur in het buitenland weer terug in de Eredivisie, waar hij zijn carrière nieuw leven wil inblazen.

De 22-jarige middenvelder verliet Ajax in januari 2017 voor VfL Wolfsburg, waar hij genoegen moest nemen met een bijrol. Afgelopen zomer werd hij verhuurd aan FC Porto, maar ook dat werd geen succes. Deze transferperiode was er volop interesse in de middenvelder, maar hij koos met FC Utrecht voor een terugkeer naar Nederland. "Natuurlijk had ik opties in het buitenland, maar ik wil mezelf hier herpakken", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Bazoer groeide op in Utrecht, de stad waar zijn ouders nog altijd wonen. Hij wil het komende halfjaar de draad weer oppakken. "Iedereen weet dat ik niet veel heb gespeeld en dat het ook bij FC Porto is stukgelopen. Toen wist ik: je moet terug naar Nederland en daar mezelf hervinden. Ik heb een huis gekocht voor mijn moeder in Vleuten, niet wetende dat Rick Kruys (assistent-trainer, red.) erachter woonde. Die ging bij haar op bezoek terwijl ik in het buitenland was. Zo is het balletje gaan rollen", legt de zesvoudig Oranje-international uit. "Toen FC Utrecht op mijn pad kwam, wist ik dat ik daarnaartoe moest."



Onder meer clubs uit de Serie A wilden Bazoer graag aantrekken, maar zijn keuze viel op Utrecht. Hij erkent dat hij financieel veel water bij de wijn heeft moeten doen. "Zeker weten. Maar het draait niet altijd om geld. Ik moet investeren in mezelf, mezelf weer op de kaart zetten. Daarna zien we wel weer verder", aldus Bazoer, die net als zijn goede vriend Zakaria Labyad na een mislukt buitenlands avontuur zijn carrière nieuw leven wil inblazen bij FC Utrecht. "Natuurlijk speelt het een rol hoe ik Zakaria hier heb zien voetballen. Utrecht heeft hem een mooie kans gegeven. Zo wil ik het ook doen."