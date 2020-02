Bazoer voor bekerwedstrijd: "Ik voel me nog wel een beetje Ajacied"

Riechedly Bazoer kijkt uit naar de wedstrijd van woensdag in de TOTO KNVB Beker tegen Ajax.

De middenvelder heeft een verleden bij en zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij zich nog altijd Ajacied voelt. "Ik weet als geen ander hoe het is om tegen Ajax te spelen. Ik ken hun manier van denken, hoe ze willen voetballen", aldus Bazoer.

Als Bazoer een dag voor de wedstrijd gevraagd wordt of hij zich nog Ajacied voelt, moet hij lachen. "Ik denk het wel", reageert hij eerlijk. "Ik heb daar mooie jaren gehad. Ik ben daar talent van het jaar geworden en heb veel wedstrijden gespeeld."

"Dus ik voel me nog wel een beetje Ajacied, ja." Bazoer brak op jonge leeftijd door in het eerste elftal van Ajax. Toen hij onder Peter Bosz zijn basisplaats kwijtraakte, vertrok hij in 2017 voor een bedrag van twaalf miljoen euro naar .

Bazoer maakte vlak na zijn doorbraak bij Ajax zijn debuut in het . Hij werd gelinkt aan de grootste clubs ter wereld, maar zijn carrière raakte in verval. Na mislukte periodes bij Wolfsburg en werd hij vorig seizoen verhuurd aan .

Afgelopen zomer maakte hij definitief de overstap van Wolfsburg naar . Hoe het komt dat hij niet aan de hoge verwachtingen heeft kunnen voldoen? "Dat is een moeilijke vraag. Als jonge jongen kom je valkuilen tegen", erkent bazoer.

"Het is aan jou om daar mee aan de slag te gaan. Als je in het eerste van Ajax speelt, komt er veel populariteit op je af. Dan moet je je koppie er wel bijhouden."

"Het zijn ook andere factoren. Clubs gaan aan je trekken en daar moet je slim mee omgaan", aldus Bazoer, die niet weet op welk niveau hij had kunnen spelen als hij zich niet had laten afleiden.

"Ik heb mooie jaren gehad en een transfer naar de verdiend. Ik ben in Portugal geweest en probeer nu hier bij Vitesse zo goed mogelijk te voetballen. Iedereen weet dat ik ambities heb, maar ik focus me nu op Vitesse."