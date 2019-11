Bazoer trekt boetekleed aan: "Dit moet niet nog een keer gebeuren"

Riechedly Bazoer had het onlangs flink aan de stok met trainer Leonid Slutsky en ploeggenoot Jay-Roy Grot.

De middenvelder zou zelfs 'F*ck off, I don't want to play for your team anymore' hebben geroepen naar Slutsky. Bazoer heeft inmiddels excuses gemaakt en is derhalve weer welkom op het trainingsveld van . Hij beseft echter maar al te goed dat hij niet nog een keer over de schreef kan gaan.

Bazoer werd tijdelijk uit de A-selectie gezet en ontving daarnaast een boete. Tijdens zijn schorsing heeft de ex-Ajacied alles eens goed op een rijtje gezet. "Ik heb er thuis over gesproken en mijn ouders en vriendin waren ook teleurgesteld in mij. Maar wat ik heb gedaan kan gewoon niet, dat snap ik ook", vertelt Bazoer aan Omroep Gelderland. Maandag was hij weer welkom bij Vitesse. "Ik heb mijn excuses aangeboden aan de spelers en de trainers. Daarop reageerden ze wel goed. Maar ook zij lieten mij merken dat dit echt niet kan, ik weet dus wel dat dit niet nog een keer moet gebeuren."

Slutsky stelde Bazoer dinsdag gelijk weer op in het bekerduel van Vitesse met en de controleur verschijnt ook zondag tegen aan de aftrap. "Hij heeft een gele kaart en hij moet er alleen voor zorgen dat hij geen rood krijgt." Bazoer ziet het geruchtmakende incident als een leermoment. "Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik ga ook hulp zoeken. Hoe? Dat houd ik privé. Daar wil ik niet teveel over zeggen."

Bazoer is niet de enige speler die wordt besproken door Slutsky. Adnane Tighadouini, die eerder in twee periodes uitkwam voor Vitesse, stond vrijdagochtend net als Keisuke Honda op het trainingsveld van Vitesse. De clubloze aanvaller hoeft zich voorlopig echter geen illusies te maken. "In eerste instantie willen we hem gewoon helpen. Al weet je nooit wat er uit voort kan komen", laat Slutsky weten aan De Telegraaf.

Tighadouini, tot afgelopen seizoen actief voor het Deense Esbjerg fB, trainde vorige maand ook al een keer mee met de Arnhemmers.