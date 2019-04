Bazoer prijst De Jong: "Daar zag ik welke extreme kwaliteiten hij heeft"

Riechedly Bazoer is onder de indruk van de manier waarop zijn oude club Ajax zich dit seizoen laat zien in de Champions League.

De middenvelder van , sinds januari gehuurd van , is met name lovend over het spel van Frenkie de Jong. Als jeugdspeler van kwam Bazoer de aankoop van regelmatig tegen en toen viel hij al op.

eindigde in de groepsfase van de op de tweede plaats achter en schakelde vervolgens op imponerende wijze uit. In de kwartfinale is de ploeg van trainer Erik ten Hag gekoppeld aan en afgelopen woensdag werd voor eigen publiek met 1-1 gelijkgespeeld tegen de Italiaanse grootmacht. "Ze hebben een fantastische ploeg en doen het geweldig. Veel jongens ken ik natuurlijk goed", laat Bazoer weten in gesprek met De Telegraaf . "Toen ik op het Ajax-middenveld speelde, kwamen jongens als Donny van de Beek en Frenkie de Jong eraan. Ik vind het heel mooi wat zij nu op dat hoge niveau laten zien."



Door het goede spel van Ajax in de Champions League is de interesse vanuit het buitenland voor de spelers uit het team van Ten Hag enorm. De eerste speler die de club na dit seizoen verlaat is De Jong. Hij is voor maximaal 86 miljoen euro verkocht aan Barcelona. "De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona is meer dan terecht", reageert Bazoer. "Ik denk dat hij daar helemaal op zijn plek is. Hij is enorm slim aan de bal, echt heel veel voetbalintelligentie."



Bazoer kwam De Jong in de jeugd al regelmatig tegen. “Ik ken Frenkie al lang. Toen ik nog in de jeugd van PSV speelde, zat hij bij en daar viel hij al op. Toen was hij nog z'on klein jongetje, dat met een team hoger mee mocht doen, omdat hij zo goed was. In die tijd zag je al hoeveel kwaliteit hij had en hoe balvaardig hij was. Later hebben we samen getraind bij Ajax en en ook daar zag ik welke extreme kwaliteiten hij heeft."