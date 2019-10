'Bazoer overtrad eerder dit seizoen al gedragsregels met ruzie en scheldpartij'

Riechedly Bazoer heeft eerder dit seizoen al een flinke aanvaring gehad met Leonid Slutsky, zo meldt de Gelderlander.

De middenvelder van , die woensdag op de training werd weggestuurd na een woordenwisseling en een handgemeen met ploeggenoot Jay-Roy Grot, had het in augustus al aan de stok met de trainer van de Arnhemmers.

Na het 1-1 gelijkspel tegen kwam het tot een confrontatie tussen Bazoer en Slutsky, weet de krant te melden. Naar verluidt overtrad de middenvelder de gedragsregels nadat hij kritiek op zijn spel moest incasseren.

De ruzie in de fitnessruimte escaleerde, waarbij Bazoer zijn coach uitschold. Bij de volgende wedstrijd tegen (2-1 winst) zat Bazoer op de bank en mocht hij invallen.

Na een excuses werd de voormalig Ajacied weer in genade aangenomen door Slutsky, zo klinkt het. Afgelopen woensdag kwam het wederom tot een pittige clash tussen Bazoer en de coach, nadat de middenvelder dus eerst mot had met Grot.

Na een woordenwisseling met zijn teamgenoot richtte Bazoer de pijlen op de technische staf van Vitesse. De 23-jarige Bazoer zou volgens het dagblad Slutsky wederom hebben beledigd.

'Fuck off, I don't want to play for your team', zo zou de middenvelder hebben gezegd. Vitesse heeft het incident bevestigd, maar heeft er verder niets over gemeld.

De zesvoudig international van Oranje speelt sinds afgelopen zomer voor de club uit Arnhem, die hem overnam van .