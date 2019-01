Bazoer op dood spoor: "Het is de moeite niet waard om over hem te praten"

Riechedly Bazoer lijkt voorlopig niet terug te keren in de selectie van FC Porto.

De 22-jarige middenvelder is nog altijd verbannen uit de spelersgroep, omdat trainer Sergio Conceição zijn pupil een gebrek aan discipline verweet. Conceição is niet van plan om terug te komen op zijn beslissing, zo laat hij doorschemeren in de Portugese media .

"Op dit moment speelt hij voor het B-team. Ik ga het niet meer over die speler hebben, want het is de moeite niet waard om door te praten over een speler die niet in de A-selectie zit", geeft Conceição aan. Het betekent niet per se dat Porto de transfermarkt opgaat voor een nieuwe middenvelder. "Wat betreft versterkingen: het is vooral belangrijk om geen belangrijke spelers kwijt te raken."



Bazoer werd afgelopen zomer op huurbasis overgenomen van VfL Wolfsburg en werd in november verbannen naar de B-selectie. Hij was na vier vrije dagen te laat op de training verschenen bij Porto. Vorige maand liet technisch directeur Jörg Schmadtke van Wolfsburg weten dat de ex-Ajacied niet voortijdig zal terugkeren in Duitsland. "Nee, dat gaat niet gebeuren", maakte hij duidelijk.



Eind oktober maakte Bazoer zijn officiële debuut in het eerste elftal van Porto na een langdurige schouderblessure. In de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou kwam hij zeven minuten voor tijd binnen de lijnen. Een week later was de zesvoudig Oranje-international in de bekerwedstrijd tegen Varzim (4-2) nog trefzeker in het Estádio do Dragão. Bazoer ligt tot medio 2021 vast bij Wolfsburg, dat de middenvelder in januari 2017 overnam van Ajax.