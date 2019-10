Bazoer ontbreekt op training Vitesse na ruzie met Grot en Slutsky

Riechedly Bazoer is donderdagochtend niet op het trainingsveld van Vitesse verschenen.

Een dag na zijn aanvaringen met ploeggenoot Jay-Roy Grot en trainer Leonid Slutsky is de middenvelder afwezig. Grot is wel gewoon aanwezig op de training.

Tegenover de Gelderlander willen de betrokkenen niet reageren op de kwestie. azoer kreeg het woensdag op de training aan de stok met Grot. Omroep Gelderland sprak zelfs van een handgemeen tussen beide spelers.

Lees beneden verder

"Ik pak jou nog wel in de kleedkamer", zou de ex-Ajacied gezegd hebben tegen de aanvaller. Toen Slutsky hem wegstuurde van de training, richtte Bazoer zich richting de Russische trainer.

"Fuck off, I don't want to play for your team", zou hij de oefenmeester toegebeten hebben. Het is onbekend of Bazoer gestraft is voor zijn uitbarsting.



Volgens de regionale krant was het niet de eerste keer dit seizoen dat Bazoer het aan de stok kreeg met Slutsky. Na het 1-1 gelijkspel tegen liet de trainer zich kritisch uit tegenover de middenvelder, waarop de situatie escaleerde in de fitnessruimte.

Bazoer zou zijn trainer daarbij hebben uitgescholden. In de wedstrijd die volgde tegen begon de speler op de bank. Na excuses werd de voormalig Ajacied toen weer in genade aangenomen door Slutsky, zo klinkt het.