'Bazoer krijgt slecht nieuws en kan gewenste tweede kans vergeten'

Riechedly Bazoer staat nog twee jaar onder contract bij , maar de kans lijkt klein dat de middenvelder het shirt van de Duitse club nog zal dragen. De vorig seizoen aan verhuurde Bazoer heeft volgens de Wolfsburger Nachrichten namelijk te horen gekregen dat hij deze zomer uit mag kijken naar een nieuwe werkgever.

Wolfsburg betaalde tweeënhalf jaar geleden twaalf miljoen euro voor de zesvoudig international van het , maar Bazoer slaagde er in Duitsland nooit in om uit te groeien tot een vaste waarde. De middenvelder werd in de eerste helft van het afgelopen seizoen al uitgeleend aan en FC Utrecht werd in de tweede seizoenshelft zijn werkgever.



Die Wölfe willen volgens de plaatselijke krant aankomende zomer een permanent vertrek van Bazoer bewerkstelligen en zijn naar verluidt bereid om hem voor een marktconform bod van de hand te doen. De 22-jarige speler zelf zou zijn club hebben laten weten dat hij graag wil vechten voor een nieuwe kans, maar de leiding van Wolfsburg lijkt niet van plan om hieraan mee te werken.



Bazoer kwam vooralsnog 27 keer in actie namens Wolfsburg. In dienst van FC Porto kwamen daar drie wedstrijden bij en in het afgelopen halfjaar speelde hij bovendien veertien duels in het shirt van FC Utrecht. De middenvelder werkte zich op tot een vaste waarde onder Dick Advocaat, al moest hij het beslissende tweeluik in de play-offs om Europees voetbal met wegens blessureleed wel laten schieten.