Bazoer krijgt na afloop rood na aanvaring met vierde man

Riechedly Bazoer moet vrezen voor een lange schorsing. De middenvelder van FC Utrecht kreeg zondag na het duel met PEC Zwolle een directe rode kaart.

Reden voor de straf is een incident met de vierde man. Bazoer zou de vierde man een duw hebben gegeven, waarna hij een rode kaart kreeg in de mixed-zone.



🔴 | Riechedly Bazoer ontving na de wedstrijd nog een rode kaart wegens een aanvaring met de vierde official. #pecutr https://t.co/8zhJ5lFw4C pic.twitter.com/WnNiPpeGYu — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 februari 2019

Na afloop van het duel ontstond er een woordenwisseling tussen Bazoer en de vierde official. De middenvelder van Utrecht zou daarbij een lichte duw hebben uitgedeeld. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf daarop in de catacomben een rode kaart. Bazoer had in de wedstrijd zelf al een gele kaart ontvangen. Tien minuten voor tijd werd hij door coach Dick Advocaat gewisseld.De emoties liepen hoog op in Zwolle. FC Utrecht moest met een 1-2 voorsprong met tien man verder na een rode kaart voor Urby Emanuelson. Met een man minder kwam de ploeg van trainer Advocaat zelfs nog op 1-3. In een bizarre slotfase kantelde de wedstrijd echter volledig. Het team van Jaap Stam scoorde drie keer en won uiteindelijk met 4-3. Door de rode kaarten van Emanuelson en Bazoer moet Utrecht het tweetal volgende week missen in het thuisduel met PSV.