Bazoer biedt openlijke excuses aan en gaat 'aan problemen werken'

Riechedly Bazoer komt maandagmiddag via Twitter met een spijtbetuiging.

De middenvelder van , die weer in genade is aangenomen na zijn aanvaring met trainer Leonid Slutsky en ploeggenoot Jay-Roy Grot van vorige week, komt met excuses richting de supporters en benadrukt tevens dat hij in de komende periode aan zichzelf gaat werken.

"Beste supporters, allereerst wil ik ook graag via deze weg mijn excuses aanbieden voor wat er is gebeurd. Dat had niet moeten gebeuren. Ik baal ervan dat ik de club, de staf en het team in een kwaad daglicht heb gesteld", zo schrijft de schuldbewuste Bazoer in de verklaring.

"Ik ben blij dat het team mij na mijn excuses weer accepteert in de groep en mij de kans heeft geboden om terug te keren. Ik ga aan mijn problemen werken. Daarnaast wil ik het verleden achter mij laten en op een positieve manier vooruitkijken."

Bazoer kreeg het woensdag tijdens de training aan de stok met Grot en beide Vitesse-spelers gingen bijna op de vuist met elkaar. Ploeggenoten moesten eraan te pas komen op de vechtersbazen uit elkaar te houden.

Bazoer riep Grot na 'dat hij hem in de kleedkamer nog wel zou pakken' en ook Slutsky kreeg de volle laag van de ex-Ajacied. " Fuck off, I don't want to play for your team", zou Bazoer hebben geroepen toen hij het trainingsveld van Vitesse verliet.

Vitesse zette Bazoer kort na het incident voor onbepaalde situatie uit de A-selectie, waardoor de controleur het thuisduel met (0-2) van zaterdag miste.

De clubleiding meldde maandagochtend dat Bazoer zijn excuses had aangeboden aan zijn ploeggenoten en de technische staf, waardoor de tijdelijke verbanning niet langer van kracht is.

"Bazoer sluit per direct weer aan bij de A-selectie. De middenvelder heeft zijn excuses gemaakt en staat vanaf vandaag weer op het veld."

Het is nog niet duidelijk of Slutsky hem dinsdag gebruikt tegen in de eerste ronde van de TOTO .