'Bayern ziet een duidelijk nadeel en gaat zeker niet aankloppen bij PSV'

Bayern München maakte zondag de breuk met trainer Niko Kovac wereldkundig.

Sinds het vertrek van de Kroaat worden diverse oefenmeesters gelinkt aan de vacature in Beieren, onder wie Erik ten Hag, José Mourinho en Massimiliano Allegri. Ook de naam van Mark van Bommel, oud-speler van der Rekordmeister, wordt genoemd.

De trainer van wordt als een interessante optie beschouwd door de leiding van Bayern, maar volgens het Algemeen Dagblad zal Van Bommel in de nabije toekomst niet aan de slag gaan bij de Duitse grootmacht.

Lees beneden verder

Volgens de krant is men op zoek naar een ervaren trainer, nadat de aanstelling van de 'onervaren' Kovac verkeerd is uitgepakt. 'Zo'n keuze gaat de clubleiding nu niet weer maken, zo stellen bronnen rond de club.'

'Bayern zet in op het strikken van een coach met veel ervaring, een gevestigde naam in het topvoetbal. (...) In de bestuurstop van Bayern zijn Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness wel gecharmeerd van de trainer van PSV en oud-aanvoerder van Bayern', schrijft de krant.

Ten Hag is al verder in zijn loopbaan en staat in elk geval op de lijst, stelt men. De coach van maakte maandagavond in aanloop naar het -duel met echter duidelijk dat hij het seizoen in ieder geval afmaakt in Amsterdam. "Nee, ik heb geen contact gehad met . Ik blijf dit seizoen bij Ajax", aldus Ten Hag.