Bayern ziet af van transfer geblesseerde Sané

Leroy Sané verruilt Manchester City deze zomer niet voor Bayern München. Dat heeft Karl-Heinz Rummenigge bevestigd.

De 23-jarige speler van werd de hele zomer gelinkt aan een terugkeer in de , maar een blessure gooit definitief roet in het eten. In de wedstrijd om de Community Shield tegen liep Sané een beschadiging op aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Het herstel kan wel negen maanden duren.

startte vrijdagavond met een 2-2 gelijkspel tegen het nieuwe Bundesliga-seizoen en na afloop werd Rummenigge gevraagd of de club nog gaat proberen om Sané te halen. "Nee, jongens. Iedereen weet wat zo'n kruisbandblessure betekent en hoeveel hersteltijd ervoor nodig is", antwoordde de CEO.

Het verhaal gaat dat de international door City naar een medisch centrum in Oostenrijk is gestuurd voor een operatie, in plaats van naar , zoals Pep Guardiola had voorgesteld. "Als hij dat bepaald heeft, dan is dat zijn beslissing, mogelijk in overleg met de medische staf van ons nationale team", aldus Rummenigge.

In plaats van Sané moet Philippe Coutinho de volgende versterking worden voor Bayern München. Rummenigge: "Ik heb een hele fijne band met de president van Barcelona (Josep Maria Bartomeu, red.) en dat komt nu misschien wel goed van pas. Philippe kan met zijn technische kwaliteiten onze aanvallende potentie verhogen. Ook als persoon maakt hij een goede indruk op ons. Hij wilde naar Bayern komen en daar ben ik heel blij om."

Tot slot kreeg de CEO ook de vraag of de 30-jarige Jérôme Boateng wel of niet vertrekt. "Daar kan ik vandaag niets definitiefs over zeggen. De transfermarkt is tot 2 september open, dus tot die tijd gaan we zien hoe alles zich ontwikkelt."