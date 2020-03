Bayern wint met invaller Zirkzee; vierdeklasser stunt tegen Bundesliga-club

Bayern München heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finale van de DFB Pokal.

Der Rekordmeister won op bezoek bij met 0-1 door een treffer van Joshua Kimmich. Eerder op de dinsdagavond wist FC Saarbrücken een enorme stunt te bewerkstelligen.

De vierdeklasser was in eigen huis na strafschoppen te sterk voor , dat uitkomt in de . Doelman Daniel Batz groeide bij de penaltyserie uit tot matchwinner.

Schalke 04 - 0-1

Bayern München, dat zonder Joshua Zirkzee aantrad, had gedurende de gehele wedstrijd het meeste balbezit en de meeste kansen. Joshua Kimmich brak vlak voor de onderbreking de ban namens Bayern met een knappe goal.

Een afgeslagen corner van Philippe Coutinho belandde aan de rand van het strafschopgebied voor de voeten van de verdediger, die niet aarzelde in de bal in één keer in de verre hoek schoot: 0-1.

Ook in de tweede helft was de ploeg van Hansi Flick de dominante partij, maar een tweede doelpunt voor de bezoekers bleef uit. Zirkzee kreeg de afgelopen tijd veel speelminuten bij Bayern vanwege een blessure bij eerste spits Robert Lewandowski.

Bij het bekerduel moest hij echter op de bank plaatsnemen. Vijf minuten voor tijd werd de Nederlander nog in het veld gebracht voor Corentin Tolisso.

FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf 1-1

Fortuna Düsseldorf blameerde zich door uitgeschakeld te worden door Saarbrücken. De vierdeklasser kwam na een halfuur spelen zelfs op voorsprong door een mooie tegenaanval die werd besloten met een treffer van Tobias Janicke: 1-0.

De uitploeg had tien minuten voor tijd via de strafschopstip de mogelijkheid om op 1-1 te komen, maar de penalty van Rouwen Hennings werd knap gekeerd door Daniel Batz.

De doelman kon niet voorkomen dat Düsseldorf vlak voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog op 1-1 kwam door Mathias Jörgensen, die een kopbal van de mee opgekomen doelman Florian Kastenmeier binnenkopte.

Het duel liep uit op verlenging en een strafschoppenserie. Bij de penaltyreeks wist Batz zich wederom te onderscheiden.

Vier spelers van Düsseldorf konden door toedoen van de keeper niet tot scoren komen, waardoor Saarbrücken de eerste club uit de vierde klasse werd die de halve finale van de haalde.