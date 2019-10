'Bayern wil niets weten van 'voorstel van onder de 100 miljoen' uit Manchester'

Bayern München deed er afgelopen zomer alles aan om Leroy Sané binnen te hengelen, maar van een transfer kwam het niet.

Nadat de aanvaller van een zware knieblessure opliep is er in ieder geval voorlopig een streep door die transfer gegaan. Bayern is Sané echter nog niet vergeten en heeft dan ook geen interesse in een ander voorstel dat the Citizens in München neergelegd zouden hebben.

BILD meldt woensdag dat Manchester City der Rekordmeister heeft laten weten dat Gabriel Jesus beschikbaar is, mocht er interesse zijn vanuit Duitsland. De regerend kampioen van Engeland zou zelfs genoegen hebben genomen met een transfersom van 'onder de honderd miljoen euro', maar kreeg nul op het rekest. Bayern heeft alleen interesse in Sané, zo klinkt het.

De 23-jarige buitenspeler ligt nog maar tot medio 2021 vast in Manchester, waardoor de nood om hem te verkopen toe begint te nemen. Als Sané besluit om zijn contract niet te verlengen, kan hij over ruim anderhalf jaar gratis de deur uitlopen. Bayern hoopt dat de Duits international binnenkort zijn ja-woord geeft aan de Duitse grootmacht, die zo de druk op Manchester City op kan voeren.

Scheidend voorzitter Uli Hoeness liet vorige week al weten dat Bayern in januari mogelijk terugkeert voor Sané, terwijl een zomers offensief ook tot de mogelijkheden behoort. Manchester City zal hem, zolang hij zijn contract niet heeft verlengd, aankomende zomer moeten verkopen om nog een flinke transfersom te kunnen incasseren.

Een verkoop van Sané zou bovendien meehelpen om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen, aangezien de handel en wandel van de Engelsen nauwlettend in de gaten wordt gehouden.