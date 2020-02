'Bayern wil met megabedragen twee keer toeslaan in de Premier League'

Bayern München wil niet alleen Leroy Sané weghalen uit Engeland.

Volgens diverse Engelse media heeft de Duitse grootmacht komende zomer ook zijn zinnen gezet op Roberto Firmino, spits van .

Naar verluidt bereidt der Rekordmeister momenteel een bod van bijna negentig miljoen euro voor inzake de 28-jarige Braziliaan.

Sané staat al maandenlang op de radar van Bayern, zo gaf de topclub reeds toe. De aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast bij en de kans is reëel dat de Duits international de grootmacht komende zomer gaat verlaten.

Naast de 24-jarige buitenspeler zou Bayern nog een grote slag willen slaan in de Premier League met Firmino, die tot de zomer van 2023 vastligt op Anfield.

De Duitse topclub is op zoek naar een 'vervanger van eliteniveau' voor de 31-jarige Lewandowski. Het idee is dat Firmino in eerste instantie nog samen kan optrekken met de Poolse goalgetter, waarna eerstgenoemde aanvaller definitief de eerste keus wordt bij Bayern.

Trainer Hansi Flick zou een enorme fan zijn van de spits van the Reds. De komst van Firmino naar Bayern zal echter een zware klus worden, zo klinkt het.

De 44-voudig international is samen met Virgil van Dijk en Mohamed Salah een van de grootverdieners bij de huidige koploper van de Premier League.

Daarnaast heeft Firmino meerdere keren aangegeven gelukkig te zijn bij Liverpool, de club waar hij sinds 2015 onder contract staat.