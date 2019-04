'Bayern verlegt aandacht naar Ziyech; weg vrij voor Barça in strijd om De Ligt'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Matthijs de Ligt komende zomer naar Barcelona zal verkassen.

Sport schrijft maandagochtend dat 'de weg voor de Catalanen vrij is' om de negentienjarige verdediger van binnen te halen. Reden hiervoor is volgens de Spaanse sportkrant dat een stapje terug heeft gedaan in de strijd om De Ligt en de aandacht heeft verlegd naar het binnenhalen van ploeggenoot Hakim Ziyech.

Bayern verzekerde zich eerder al van de komst van Benjamin Pavard en Lucas Hernández, waardoor een defensieve versterking momenteel geen prioriteit lijkt te hebben. Der Rekordmeister is van plan om komende zomer de portemonnee te trekken om de selectie van kwaliteitsimpulsen te voorzien en Ziyech zou een van de spelers zijn die men hiervoor in het vizier heeft. Het betekent dat in principe nog de enige concreet belangstellende voor De Ligt is, al kan op het laatste moment nog met een aanbieding komen.



De kans is echter groot dat la Vecchia Signora dan te laat is. Barcelona heeft begin maart zowel Ajax als De Ligt al een officiële aanbieding gedaan. De verdediger kan in Spanje hetzelfde gaan verdienen als Frenkie de Jong, terwijl het geboden bedrag iets minder is dan de 75 miljoen euro die op tafel wordt gelegd voor de middenvelder. Barcelona is naar verluidt niet van plan om dit bod nog te verhogen en rekent erop dat dit voldoende om De Ligt binnen te halen, ook omdat de band met Ajax momenteel erg goed is.



Ajax zou van plan zijn om het besluit van De Ligt, wiens voorkeur bij Barcelona ligt, te respecteren, waardoor de transfer zich richting de afrondende fase beweegt. Dat Bayern, dat momenteel meer te besteden heeft, is afgehaakt, lijkt de strijd om de vijftienvoudig international nu in het voordeel van de huidige koploper van LaLiga te hebben beslecht. Eigenlijk wilden alle partijen de transfer voor het tweeluik van Ajax met Juventus in de kwartfinale van de afronden, maar daarvoor begint de tijd nu te dringen. Bij Barcelona zou men er vertrouwen in hebben dat de deal spoedig beklonken zou kunnen worden.