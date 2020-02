Bayern-transfer Dest 'heel opmerkelijk': "Het geeft een zwak signaal af"

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk wanneer Ajax Sergiño Dest verkoopt aan Bayern München.

De Telegraaf meldt dat de Duitse grootmacht de rechtsback naar verwachting komende zomer voor ongeveer 26 miljoen euro gaat overnemen. Bayern wilde hem in januari al aantrekken, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars liet hem toen niet gaan.

is bereid om Dest komende zomer voor de juiste prijs te verkopen, zo vertelt clubwatcher Mike Verweij. "Ik vind het heel opmerkelijk", reageert Driessen op de website van de krant. "Het is een jongen uit de eigen opleiding. Hij staat er pas wel een maand of acht, maar hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt."

"Het zou eigenlijk een jongen moeten zijn voor je eigen toekomst. Natuurlijk wegen ze het sportieve en financiële tegen elkaar af en laten ze hem gaan. Hij is Amerikaans international en misschien heeft dat er ook mee te maken. Die reizen natuurlijk overal en nergens heen en dan ben je hem ook kwijt. Maar kwalitatief gezien vind ik het een uitstekende rechtsback voor Ajax."

"Ik moet wel ter verdediging van Ajax zeggen dat de club altijd heeft gezegd dat als er droomkansen voorbij komen, ze bereid zijn om mee te denken", zegt Verweij, die wel begrijpt dat de Amsterdammers meewerken aan een transfer naar Bayern. "Ajax wil niet de club zijn die transfers torpedeert. Als de juiste prijs wordt betaald dan werken ze gewoon mee."

"Ze hebben natuurlijk een goed alternatief achter de hand, al vind ik Dest wel meer potentie hebben dan Mazraoui." Verweij verwacht dat alle partijen tot een akkoord zullen komen. "Dest staat in de startblokken om daarheen te gaan."

Driessen zou het beter vinden wanneer Ajax de interesse uit Duitsland afwimpelt en Dest langer in eigen huis houdt. "Het geeft ook een zwak signaal af", stelt hij. "Ajax heeft jarenlang getobd met die rechtsbackpositie. Nu hebben ze twee volwaardige rechtsbacks en dan heb je Veltman nog achter de hand. Maar die gaat misschien ook een transfer maken en dan krijg je een hele magere bezetting."

"Mazraoui is geen zekerheid en is dat eigenlijk nooit geweest. Ajax wil graag door en dan moet je een jongen met zoveel potentie behouden."

Dest brak dit seizoen door onder trainer Erik ten Hag en werd in september beloond met een nieuw contract tot medio 2022. "Als Bayern komt, zal hij zelf niet meer bijtekenen. Tenzij er hele hoge bedragen worden betaald", aldus Verweij. "Je hoeft niet zo hoog als Hakim Ziyech, maar dan moet je een enorm salaris gaan bieden. Dan tekent hij misschien wel bij."

"Maar zo'n jonge jongen een droom ontnemen om bij een club als Bayern te voetballen, dat is ook wat. Als ze voor een speler die ze zelf opgeleid hebben 26 miljoen euro kunnen krijgen... Ik vind het nogal wat."