Bayern-top haalt uit naar Ter Stegen: "Hij heeft geen recht van spreken"

Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge hebben in de Duitse media uitgehaald naar Marc-André ter Stegen.

De Duitse keeper van uitte onlangs zijn ovrede over zijn reserverol bij de nationale ploeg achter eerste keus Manuel Neuer. De beleidsbepalers van vinden dat Ter Stegen geen recht van spreken heeft en nemen het op voor Neuer.

Neuer is al jarenlang de eerste keus van bondscoach Joachim Löw. Ter Stegen is op zijn beurt al lange tijd eerste keeper van Barcelona, maar moet bij Die Mannschaft de sluitpost van Bayern München voor zich dulden. Tijdens de afgelopen interlandperiode gaf Ter Stegen aan dat hij allesbehalve blij is met zijn rol als tweede keeper. Neuer liet zich in de media uit over de woorden van zijn collega en gaf na afloop van de 2-4 nederlaag tegen Nederland in de EK-kwalificatie aan de uitspraken van de Barcelona-keeper niet handig te vinden. Ter Stegen reageerde op de persconferentie in aanloop naar de -wedstrijd tegen geprikkeld.

In gesprek met Sport1 mengen Hoeness en Rummenigge zich in de discussie. "Het is een grap", begint Hoeness fel. "Ter Stegen heeft geen recht van spreken. De West-Duitse pers steunt hem op extreme wijze. Er wordt gedaan alsof hij al zeventien keer wereldkampioen is geworden. Er bestaat geen discussie en we zien niet graag dat onze spelers beschadigd worden. Ter Stegen is een goede keeper, maar Manuel is veel beter en hij heeft veel meer ervaring. Zolang hij fit blijft, is hij de beste. Er bestaat geen twijfel, Neuer is de nummer één."

"Wat mij niet bevalt aan deze hele kwestie, is dat niemand bij de DFB zich uitgesproken heeft", vult Bayern-voorzitter Rummenigge aan. "Zo blijft het onderwerp leven en dat gebeurt deels achter de rug van Manuel om. Dat is oneerlijk."

Ook Bayern-trainer Niko Kovac spreekt zich uit: "Ik sta absoluut aan de kant van mijn bazen. Ik sta achter mijn aanvoerder, hij is de nummer één van Duitsland. Dat zal zo blijven zolang hij door blijft gaan." Neuer probeert zelf weg te blijven van de discussie. "Het gaat mij erom dat ik mijn ding blijf doen. Ik ga niet mee in het debat. We zijn een team."