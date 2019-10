Bayern tevreden na Revierderby; Schreuder dankt Locadia bij nieuw succes

Bayern München is voorlopig de nieuwe koploper in de Bundesliga.

Het elftal van trainer Niko Kovac won zaterdagmiddag op eigen veld met 2-1 van promovendus Union Berlin en neemt de koppositie voorlopig over van , dat twee punten minder heeft en zondag nog op eigen veld tegen speelt. Tegelijkertijd leverde de Revierderby tussen en geen winnaar op (0-0) en boekte Alfred Schreuder nieuw succes met TSG , door ten koste van Hertha Berlin de derde competitiezege op rij te boeken (2-3).

- Union Berlin 2-1

Bayern kon een goed resultaat uitstekend gebruiken, nadat de laatste twee competitiewedstrijden slechts één punt opleverden. Tegen Union Berlin, waar voormalig -speler Sheraldo Becker op de reservebank begon, bezorgde Benjamin Pavard de Duitse recordkampioen een prima start. De Franse verdediger volleerde na een klein kwartier voetballen fraai raak vanbuiten de zestien en hielp Bayern daarmee aan een snelle voorsprong: 1-0. Het elftal van Kovac bleef daarna domineren, maar slaagde er niet meer in voor rust verder afstand te nemen van Union Berlin.

Na rust volgde via Lewandowski alsnog de 2-0. De Poolse spits kreeg de bal via een verdediger van Union Berlin mee, waarna hij doelman Rafal Gikiewicz vanaf ongeveer zestien meter naar de verkeerde hoek stuurde. Lewandowski groeide daarmee uit tot de eerste speler ooit die in elk van de eerste negen speelrondes van een -seizoen heeft gescoord. Kort erna keerde Manuel Neuer een strafschop van Sebastian Andersson, waardoor Bayern de overwinning eenvoudig over de streep leek te kunnen trekken. In de absolute slotfase werd het toch nog even spannend, doordat Senastian Polter vanaf de strafschop de 2-1 aantekende. Bayern wankelde, maar hield uiteindelijk toch stand.

Schalke 04 - Borussia Dortmund 0-0

Het dit seizoen prima presterende Schalke verweerde zich kranig tegen de buurman uit Dortmund en kreeg de beste kansen in de eerste helft. Salif Sané en Suat Serdar waren in de eerste 45 mintuten beiden dicht bij een doelpunt namens die Königsblauen , maar zij troffen het aluminium. Dortmund was met een vroege mogelijkheid voor Jadon Sancho prima aan de wedstrijd begonnen, maar wist Schalke voor rest verder amper te verontrusten. Kort na de onderbreking leek Sancho Dortmund op voorsprong te gaan schieten, maar het Engelse toptalent krulde de bal rakelings voorbij de verkeerde kant van de paal. Namens de thuisploeg stuitte Serdar op de sterk keepende Marwin Hitz. Dortmund was in de slotfase de meest dreigende ploeg, maar wist het verschil uiteindelijk niet meer te maken.

Hertha Berlin - TSG Hoffenheim 2-3

De ploeg van Schreuder leek voor rust de basis voor een eenvoudige zege te leggen. Na iets meer dan een uur spelen had Rune Jarstein geen antwoord op een schot van Jurgen Locadia, die vanaf de rand van het strafschopgebied zijn eerste van het seizoen maakte: 0-1. Vijf minuten later kopte Andrej Kramaric de bal uit een corner van Robert Skov binnen: 0-2. Een hard gelag voor Hertha, dat zelf tweemaal de paal raakte. De thuisploeg, met Karim Rekik in de basis en Javairo Dilrosun negentig minuten op de bank, beet na rust echter van zich af. Dodi Lukebakio tekende met een omhaal voor de 1-2 en een rake volley van invaller Salomon Kalou betekende de 2-2 na 69 minuten spelen. Tien minuten voor tijd kopte Benjamin Hübner uit een corner van Sebastian Rudy de winnende treffer binnen: 2-3. Luttele minuten later pakte Vladimir Darida zijn tweede gele kaart en was het verzet van Hertha over.

- 2-1

Het team van Julian Nagelsmann had in de eerste helft 61 procent balbezit, domineerde en ondernam twaalf doelpogingen. Het enige doelpunt voor rust viel echter aan de andere kant, in de blessuretijd. Na een aanval over diverse schijven was het uiteindelijk Nicolas Höfler die de bal van dichtbij achter Peter Gulacsi schoot: 1-0. Het venijn in de tweede helft zat in het slotkwartier. Gulacsi voorkwam met een fraaie redding een doelpunt van Christian Günter, maar moest in de slotminuut toch nog de 2-0 van Nils Petersen incasseren. Een belangrijke goal, daar Lukas Klostermann in de extra tijd uiteindelijk de eindstand bepaalde. Freiburg, dat aan de laatste twee duels slechts een punt had overgehouden, staat voorlopig tweede.

SC Paderborn - 2-0

Het eerste bedrijf leek in evenwicht te eindigen en dat zou een juiste weerspiegeling van de verhoudingen zijn geweest. Twee minuten voor rust viel uit het niets echter de openingsgoal en ook nog op fraaie wijze. Abdelhamid Sabiri overrompelde Zack Steffen met een schot vanaf 25 meter en zag de bal via de paal in het doel gaan: 1-0. Het team van trainer Steffen Baumgart sloeg na rust nog een keer toe. Na heerlijk voorbereidend werk van Kai Pröger kopte Sebastian Schonlau na 65 minuten spelen het leer achter Steffen: 2-0. Het is voor de hekkensluiter pas de eerste overwinning van het seizoen, na zeven nederlagen en een remise in de eerste acht competitieduels.