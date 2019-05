Bayern steekt noodlijdende grootmacht helpende hand toe met oefenduel

Bayern München steekt het noodlijdende 1.FC Kaiserslautern een helpende hand toe.

Der Rekordmeister maakt via de officiële kanalen bekend dat men op 27 mei een benefietduel zal spelen in het Fritz Walter Stadion. De opbrengsten van deze wedstrijd gaan naar Kaiserslautern, dat met financiële problemen kampt.

Kaiserslautern heeft momenteel geld nodig om de licentie voor de 3.Liga te kunnen kopen. De viervoudig Duits kampioen speelt sinds dit seizoen op het derde niveau van het Duitse voetbal, waar men momenteel de negende plaats bezet. Sportief gezien is dat genoeg voor handhaving in de 3.Liga, maar in financieel opzicht zullen die roten Teufelnog aan de eisen moeten voldoen. De supporters van Kaiserslautern zamelden al drie miljoen euro in om de noodlijdende club te hulp te schieten.



"Kaiserslautern is een van de grootste traditieclubs van Duitsland. We hebben jarenlang intense en legendarische wedstrijden tegen ze gespeeld. Voetbal gaat om emoties en sportieve rivaliteit, maar ook om solidariteit. Daarom willen Kaiserslautern graag helpen en we hopen dat ze in de toekomst kunnen terugkeren naar de ", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge namens op de website van der Rekordmeister.



Kaiserslautern speelde in 2012 voor het laatst in de Bundesliga en degradeerde in 2018 naar de 3.Liga. "We zijn heel blij dat Bayern zo vroeg al kan bevestigen dat ze een oefenwedstrijd tegen ons willen spelen. De inkomsten uit dat duel zullen een belangrijke rol spelen in het proces om een licentie te krijgen. We zijn Bayern ongelofelijk dankbaar en kijken uit naar 27 mei", zo laat Martin Bader namens Kaiserslautern weten.

Bayern schoot in de afgelopen jaren meer dan eens een noodlijdende club te hulp met een oefenduel. Zo speelde der Rekordmeistervergelijkbare benefietwedstrijden tegen FC Sankt Pauli, en Kickers Offenbach.